黃子佼神預言！王力宏夫婦同框竟建議唱《當愛已成往事》

王力宏夫婦閃電離婚，跌破外界眼鏡，更沒想到的是，分手沒有好聚好散，還互相指控對方，成了今年離婚夫妻檔裡最不體面的一對，有趣的是，他們3年前最後一次合體出席活動，參加《霸王別姬》數位修復版首映會，被主持人黃子佼虧說可以翻唱一下電影主題曲《當愛已成往事》，根本是神預言！





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▲李靚蕾（右四）2019年在IG貼出和王力宏（右三）在演唱會後台合照，是兩人最後一次曬恩愛。(圖／李靚蕾IG)

王氏夫妻情正濃時，曾一起出席不少公開場合，除了2019年在「龍的傳人2060」演唱會親密獻吻之外，最後一次牽手同框活動，是在2018年底《霸王別姬》數位修復版的首映會，當時王力宏笑說，因為活動場地離家裡很近，剛好孩子們都睡著，夫妻倆有空偷偷出來約個會看電影。王力宏強調為了看清楚電影，特別戴上隱形眼鏡，想要看到高清的解析度。主持人黃子佼搞笑問，「平常不戴是不想看到什麼嗎？家裡的事情眼不見為淨！」





之後王力宏十指緊扣牽著李靚蕾走上舞台合照，剛生完第三胎的她，穿著露肩格紋上衣、黑裙亮相，笑容有點靦腆，配合媒體擺出各種親密姿勢，黃子佼說：「自動抱起來非常專業。」王力宏立刻補充說：「我們在家也是這樣。」





▲王力宏（左）最近2年鮮少在社群平台同框。（圖／翻攝王力宏IG）

背景音樂正播放主題曲《當愛已成往事》，黃子佼幽默說：「希望有一天你們兩位翻唱這首歌曲，很經典的，啊不行，這歌不適合你們翻唱，當愛已成往事」，引起現場媒體哄堂大笑，王力宏氣得作勢用腳踢他。





沒想到黃子佼這句無心的話，竟一語成讖，如今王力宏、李靚蕾的互動，根本就是主題曲《當愛已成往事》，現在處於新婚甜蜜蜜的他，和老婆孟耿如準備開心迎接新生兒，對於天王家務事不願多說，甚至忘了當時記者會上的玩笑話，對於當年的電影首映會畫面，心疼地說「我不忍心看」。



