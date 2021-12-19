碳足跡比紐西蘭大！美專家警告：比特幣未來可能消失

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他在節目上指出，比特幣對區塊鏈技術的使用效率不高，且比特幣採用對環境有破壞性的交易驗證機制，彈性也不是很大。事實上，比特幣的碳足跡比起整個「紐西蘭」都還要大。
普拉薩表示，一些較新的加密貨幣使用的區塊鏈技術效率遠高於比特幣。他相信，區塊鏈技術將對金融的運作方式和日常交易的方式（例如買房或買車）產生「根本性的變革」。
普拉薩表示，「有鑒於比特幣不能成為很好的交易媒介，我認為他不會有任何基本價值，除了投資者的信仰給予它一些價值」。
另外，加密火幣已經在各國央行「點燃火花」，讓全球央行考慮發行自己的數位貨幣。這將能提供每個人以低成本的支付選擇，進而增加金融包容性，並有可能提高金融穩定性。
普拉薩表示，儘管不是所有人都喜歡比特幣，但他確實引發了一場革命，最終可能會讓所有人直接或間接受益。
報導指出，在過去幾年比特幣的價格波動一直很大，上個月比特幣的價格從大約58000美元跌至不到46000美元。雖然過去只有幾種加密貨幣，但現今有數百種加密貨幣，其中部分的加密貨幣比起比特幣更有用及環保。
根據CoinDesk，至截稿之前，在台灣時間19日下午5時30分數據，比特幣價格約為47141美元，24小時高點為48035美元，低點為46414美元，24小時內漲了約1.27%。