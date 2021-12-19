COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

碳足跡比紐西蘭大！美專家警告：比特幣未來可能消失

▲美國康乃爾大學國際貿易政策資深教授普拉薩警告，比特幣可能不會存活太久。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國康乃爾大學國際貿易政策資深教授普拉薩警告，比特幣可能不會存活太久。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-19 17:40:01

近年來加密貨幣迅速崛起，尤其以比特幣的發展備受關注。不過近來有學者警告，這一款廣受世界歡迎的加密貨幣很有可能會在不久的將來逐漸消失。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNBC》報導，美國康乃爾大學國際貿易政策資深教授普拉薩（Eswar Prasad）本月接受《CNBC》節目採訪時預測，「比特幣可能不會持續那麼久」。普拉薩著有《貨幣未來：數位革命如何改變貨幣和金融》（The Future of Money：How the Digital Revine Is Transform Currency and Finance）一書。

他在節目上指出，比特幣對區塊鏈技術的使用效率不高，且比特幣採用對環境有破壞性的交易驗證機制，彈性也不是很大。事實上，比特幣的碳足跡比起整個「紐西蘭」都還要大。

普拉薩表示，一些較新的加密貨幣使用的區塊鏈技術效率遠高於比特幣。他相信，區塊鏈技術將對金融的運作方式和日常交易的方式（例如買房或買車）產生「根本性的變革」。

普拉薩表示，「有鑒於比特幣不能成為很好的交易媒介，我認為他不會有任何基本價值，除了投資者的信仰給予它一些價值」。

另外，加密火幣已經在各國央行「點燃火花」，讓全球央行考慮發行自己的數位貨幣。這將能提供每個人以低成本的支付選擇，進而增加金融包容性，並有可能提高金融穩定性。

普拉薩表示，儘管不是所有人都喜歡比特幣，但他確實引發了一場革命，最終可能會讓所有人直接或間接受益。

報導指出，在過去幾年比特幣的價格波動一直很大，上個月比特幣的價格從大約58000美元跌至不到46000美元。雖然過去只有幾種加密貨幣，但現今有數百種加密貨幣，其中部分的加密貨幣比起比特幣更有用及環保。

根據CoinDesk，至截稿之前，在台灣時間19日下午5時30分數據，比特幣價格約為47141美元，24小時高點為48035美元，低點為46414美元，24小時內漲了約1.27%。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀