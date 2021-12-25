跨年還沒計畫好怎麼玩嗎？全台樂園煙火、飯店派對懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
邁入第13年，義大世界今年依舊準備超有誠意的煙火秀，今年以「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」為主題，要施放長達888秒的煙火，取用「發發發」諧音，暗示希望疫情後各行各業的順利復甦，還打出31號當天下午四點半以後入園門票只要299元。
劍湖山世界-精彩煙火秀 雙人套票優惠
劍湖山世界今年也不例外，誠意十足的精彩煙火秀，希望吸引民眾入園開派對，還推出「跨年早鳥雙人套票」，民眾可以選2021年12月31日到2022年1月2日連假其中一天入園，雙人同行只要798元，荷包直接現省1000元，還有限量25組的「雙人VIP套票」2人同行2798元，有跨年當天門票2張、獨家VIP煙火觀賞區跟精美福袋等。
麗寶樂園-摩天輪動畫秀、環狀璀璨煙火
麗寶樂園今年跨年，則是祭出全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀，還有不可或缺的煙火秀，今年主打「環狀璀璨煙火秀」，用最華麗的視覺效果迎接2022的到來，另外，今年的跨年晚會從晚上10點起熱鬧展開，還找來時下最夯的歌手陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒組成的五堅情站台。
另外不只是遊樂園，飯店業者也推出很多跨年派對活動，像是台北國泰萬怡的暢飲狂歡、君悅飯店的摩登派對，以及像是圓山飯店的復古風party等，也吸引不少民眾爭相參加。
台北國泰萬怡酒店《怡起跨年派對》-派對暢飲狂歡一整夜
想在頂樓酒吧狂歡倒數跨年嗎？台北國泰萬怡酒店14F Drift Lounge & Bar擁有極佳的市區夜景視野，將台北101及台北市美景一覽無遺，今年台北國泰萬怡酒店攜手KLOOK舉辦《怡起跨年派對》，能享受DJ勁歌放送、清酒凍鮑魚佐魚子醬一份，以及各式美饌饗宴。
台北君悅飯店《黃金曼哈頓、摩登Safari跨年派對》-近距離感受煙火震撼
如果你是跨年一定要看煙火才有跨年氛圍的人，一定不能錯過在緊臨台北101的台北君悅飯店，感受震撼煙火彷彿灑落在頭上的獨特感受，君悅今年2022年以「狂野之城Wild night out 2.0」為主題，在君寓一、Ziga Zaga義大利餐廳等場地，以摩登狂野首獵為主題活動風格，除了有DJ熱音表演超嗨氣氛之外，還提供酒精飲品無限暢飲。
圓山大飯店《穿越時空‧跨年派對》-穿越時空復古派對看表演
圓山大飯店跨年活動《穿越時空‧跨年派對》，今年以「上海復古風」為派對主題，特別邀請體育主播徐展元與可愛活潑的茶茶為主持人，將Dress Code復古風服裝登場，活動也邀請DJ Emina及HI FIVE樂團表演，經典又創新的演出內容，將帶領大家嗨翻2022，現場除了提供調酒、啤酒、無酒精飲品免費無限暢飲外，也有經典的特色港式餐點，在倒數時刻還能前往觀景台欣賞絢麗煙火。
MVSA 慕舍酒店《一泊二食》-米其林晚宴劃下一年完美句點
位於台北市中心的MVSA 慕舍酒店《一泊二食》，引進連續十多年榮獲米其林殊榮的Molino de Urdániz餐廳，將美學化入料理，細膩呈現西班牙美食的靈魂，此外也與國際七大超級酒莊聯名，提供最國際化精品級的酒款，非常適合與親密的另一半或是閨蜜享受私人時光，為2021劃下完美句點，隔天起床還能用美味的經典西班牙早餐迎接2022年。
台北美福大飯店《跨年輕旅》-瘋玩兩夜到2022年
跨年想好好寵愛自己，與閨蜜、家人度過最私人的歡樂時光，利用三天連假瘋玩到2022吧，擁有絕佳地理位置的台北美福大飯店，提供《跨年輕旅》3天2夜FUN假期專案，KLOOK獨家開賣「皇家套房雙人房一大床」方案，雙人入住能在32坪且獨立客廳、起居室超寬敞的大房間狂歡兩晚，再贈法國克萊喜水蜜桃風味氣泡酒，以及異國零食分享箱，和愛馬仕沐浴禮盒一組，用最頂級的享受開始嶄新的一年。