羽球／追平台灣最佳！戴資穎不敵山口茜 鍍銀仍創紀錄
2021世界羽球錦標賽女單冠軍戰今(19)日登場，世界球后戴資穎出戰世界第3、日本名將山口茜，最終以14:21、11:21落敗，收下銀牌仍創個人最佳，追平我國最佳世錦賽紀錄。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-19 19:06:29
小戴生涯5度在世錦賽8強止步，今年終於一雪前恥，8強擊敗挑戰連霸的印度一姊辛度，4強拍落中國二姊何冰嬌，挺進決賽不僅創下個人最佳成績，也有望挑戰打破2011年鄭韶婕所寫下的台灣女將最佳紀錄銀牌。
過去和山口茜17次交手，小戴以10勝7負稍佔上風，不過上次交手在2019年7月印尼公開賽，山口茜直落二終止對戰3連敗。過去，山口茜在世錦賽最佳成績是2018年銅牌，這次也是首度挺進決賽。
今天首局前半雙方你來我往，8度平手，小戴在10:9領先時連丟3分遭逆轉，小戴失誤偏多讓山口茜打出2:7攻勢拉開領先，最後小戴回球出界後來到14:20，接著掛網以14:21讓出首局。
次局，小戴在一開始還能緊咬分數，但山口茜今日狀態相當好，控球和判斷都很出色，不斷壓迫小戴出手，攻下一波1:11拉開差距，山口茜很快拿到9個賽末點，最後小戴錯判出界，以11:21落敗，不過收下銀牌仍創個人最佳。