下一個新冠肺炎？10人有1人無症狀帶原「它」 死亡率5成
新冠肺炎疫情全球延燒，各國醫學專家面對傳染性疾病更加嚴陣以待，但很多人都不知道，其實每年全球約有高達數十萬人因「腦膜炎」死亡，細菌性腦膜炎中最常見且致命的「流行性腦脊髓膜炎」，更因快速惡化、高重症率與嚴重併發症令人畏怯。根據推算，每10位健康者中即有1人為無症狀帶原(菌)者，若果跟其親密或長時間接觸，這名接觸者發病機率為一般人的500到800倍，容易造成大規模群聚感染。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-25 11:00:00
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎有「4大症狀」，包含出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等4大症狀時，都應提高警覺，如果未能即時確診接受治療，24小時內死亡率高達5成；就算即刻治療，每7個病患中還是即可能有1人死亡。
邱南昌提到，流行性腦脊髓膜炎為一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，主要好發於晚冬至早春之間(約每年11月至隔年4月)，透過接觸無症狀帶原(菌)者的鼻咽喉分泌物或飛沫傳染，潛伏期約2到10天。另外，正因為無症狀帶原比例高，也曾在台灣大流行過，高峰時期每年約有300人確診，過去也曾在校園與軍營中爆發群聚感染事件。
新竹馬偕紀念醫院小兒感染科主任林千裕也提到，約有5%到20%的病患，會直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，不僅死亡率近4成，倖存者中每3人就有1人，恐產生如腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等4大嚴重併發症，也因此呼籲民眾千萬不要忽略病兆、儘速就醫。