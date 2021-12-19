民進黨修《地制法》 柯文哲：六都已經很荒謬了還要修？
總統蔡英文今（19）日上午在官邸召集副總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘及行政院長蘇貞昌等人，討論公投後政經局勢，以及修改《地方制度法》推動新竹縣市、嘉義縣市及彰化縣市的合併升格。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲也做出回應，表示台灣現階段規劃六都已經很荒謬了，「現在還要第七都、第八都？不要為了選舉搞一些奇奇怪怪的事。」
記者丁上程／綜合報導
2021-12-19 19:39:46
柯文哲表示，台灣的國土重規劃是一件很嚴肅的事情，行政區劃要重新劃分，他也認為是應該要做，但是這是需要全盤討論的。「我知道民進黨在幹什麼，他們一直在做民調，他們只要發現他們已經輸給高虹安，他們就會縣市合併，我也非常清楚。」柯文哲說，台灣行政區劃重劃這是很嚴肅的事情，應該要做，但是要怎麼做要討論，不是選舉到了做一些奇奇怪怪的事情。
柯文哲也透露，台北市政府之前也有發函給行政院，「與其討論什麼行政區劃重規劃，不如先成立一個『北北基辦公室』。」柯文哲直言，行政院應該進行統籌規劃，把河域治理跟軌道治理、公宅跟都市計畫，可以整合的先整合，「凡事要有第一步，你這個不做，直接跳行政區劃重劃，其實相當困難。」