蕾神之槌再重擊！李靚蕾秒發文：Yumi裸照曖昧已婚王力宏
王力宏遭前妻李靚蕾指控，於婚前婚後約砲、劈腿、偷吃已婚人妻，而被捲入的By2妹妹Yumi，也遭網友影射為小三，稍早，Yumi發長文反擊，宣稱自己是王力宏「婚前正式女友」，且自王力宏2013年11月間結婚後，2人隨即不再聯絡，聲稱「從未介入王力宏先生和李靚蕾小姐的婚姻，問心無愧」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 21:01:43｜2021-12-19 21:15:00
不過聲明曝光沒多久，再次遭遇「蕾神之槌」重擊，李靚蕾僅簡單PO出一張對話截圖，是Yumi於2015年8月6日，傳訊息給王力宏「Hi there. How are you doing?」慘被重打臉。
而從李靚蕾PO文的圖片來看，Yumi於2015年8月6日傳訊息給王力宏，而非她所說的2013年10月後無聯絡，李靚蕾則發文表示「2015年說已互刪微信好友....因為之後都改使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了，今天先睡了,其他的明天再說」。
而從大頭貼上，確實可以看到Yumi上半身赤裸、以手掩胸部的照片，也狠狠打臉Yumi稍早發出的2700字「非小三聲明」。其他網友則紛紛表示「太崇拜了」、「現在鈕祜祿‧靚蕾」。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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