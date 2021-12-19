T1／成為打得到球的球員 林任鴻生日願望：海神奪冠！
高雄海神今(19)日在主場以92:81擊敗臺中太陽，其中林任鴻在第三節替補登場投進反超三分球，帶起氣勢，連兩天都有貢獻，昨日他也在球場慶祝28歲生日，他坦言從「啦啦隊」到成為打得到球的球員，更加珍惜舞台，透露生日願望就是拿到T1 League冠軍。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-19 21:45:38
林任鴻出身HBL名校南山高中，入選過U16亞青中華隊，拿過HBL冠軍，大學就讀師大，2015年在SBL選秀會以第1輪第7順位被璞園相中，也在璞園嚐到SBL冠軍滋味，之後待過台銀、九太，今年隨隊轉移到海神。
林任鴻坦言，剛踏上職業路在璞園幾乎只能坐在場邊為隊友加油，今年到了海神，成為打得到球的球員，昨天賽後在場中接受球迷祝福，他也把生日願望獻給海神。
「我想拿冠軍！生涯第1年在璞園，比較沒機會貢獻，都坐在場邊，今年在球隊也算是比較打得到球的球員，T1第1年我們感覺蠻有機會的，我想為球隊貢獻。」林任鴻說。
注重防守的海神教頭布蘭登（Brendan Joyce）稱讚林任鴻防守出色，儘管昨日對上中信特攻沒有得分進帳，但這兩戰都有壓制對手洋將，今日打開進攻模式，貢獻8分3籃板，正負值+16全隊僅次洋將亞歷山大。
海神開季取得4連勝，是聯盟唯一沒輸過球的隊伍，且都是擊敗具有冠軍相的中信特攻、台啤英熊和太陽等，下場比賽將在26日坐客挑戰太陽。