T1／沉默殺手！助攻王布銳克曼飆分 丁聖儒：追得很累
今年新成立的T1 League首創引進亞洲外援，高雄海神找來2屆NCAA助攻王、30歲非裔美籍控球後衛布銳克曼（Jason Brickman），果真開季後坐上助攻王寶座，今(19)日交手臺中太陽還攻下全隊最高22分率隊豪取4連勝，太陽後衛丁聖儒坦言，難守追整場。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-19 21:53:39
布銳克曼早在NCAA打響名聲，來自長島大學布魯克林分校（LIU-Brooklyn，現稱長島大學），2012-13、 2013-14 兩度榮膺助攻王，NCAA生涯助攻達1009次，高居史上第 4，職業生涯經驗豐富，並曾獲ABL總決賽MVP。
本季來到台灣加盟海神，開季4場比賽場均7次助攻，高居聯盟之首，海神也在他的帶領下成為聯盟唯一不敗球隊，今天展現進攻火力，上場38分鐘，19投9中砍下22分，外帶4助攻5抄截，且0失誤。
和他對位的丁聖儒坦言整場追著布銳克曼跑，「海神戰術都圍繞在他身上，算追他追得很累，賽前設定擋拆怎麼守，但在場上一直追在他後面跑。這也是我們可以學習的，怎麼用擋拆戰術操控比賽，他在這方面做得很好。」
隊友林任鴻則表示，「和他搭檔很舒服，不自私、願意傳球，他節奏掌控得非常好，韌性也強，這兩天的比賽就能看的出來。」他也透露，布銳克曼私下是個很安靜的人，這也反映在場上，處理球十分冷靜，相當值得學習。