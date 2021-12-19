蕾神全面開戰！李靚蕾滿手「證據」準備打臉 Yumi剉咧等
男星王力宏和結縭8年的李靚蕾鬧離婚， 原本王力宏表示雙方永遠都會是一家人，而且私生活簡單、單純，卻遭李靚蕾5千字長文打臉，指控王力宏自私自利，不但是個媽寶還性生活複雜，牽扯出案外案。除了徐若瑄強調沒有對不起老公外，By2妹妹Yumi更是大動作發出聲明爆料曾是王力宏婚前的女友，絕對不是小三，而且2013年後就沒有聯絡了，對此李靚蕾隨即PO出Yumi在2015年傳訊息給王力宏的截圖，暗示自己手上握有滿滿證據，雙姝隔空開火，火藥味十足。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-19 23:48:11
王力宏在被爆料和李靚蕾早就貌合神離後，在臉書上承認消息，表示2人正在申請離婚，隨即新聞開始報導離婚導火線是因為婆媳問題，且是因李靚蕾想要掌握財政大權，插手王力宏的工作但態度強勢，得罪不少人。李靚蕾表示一開始王力宏曾向她保證會好好處理此事，要李靚蕾相信自己，沒想到王力宏後來拒絕替她澄清不實謠言，隨後又爆出Yumi是王力宏的小三，才讓李靚蕾在失望之下發長文替自己辯解。
By2的經紀公司經不住網友炮轟，在微博發文喊告，還表示已經向警方報案，沒想到李靚蕾整個硬起來，跑到該貼文下面和自己的微博發文索要警察聯絡方式，揚言會將小三證據給警察。Yumi也不甘示弱發出7點聲明強調自己曾是王力宏的正牌女友，2人在2013年分手後就沒有繼續聯絡，而且還稱自己是最佳前女友，因為雖然當她得知王力宏在2人分手1個月後就要結婚，Yumi還是大方獻上祝福。但李靚蕾顯然也不是省油的燈，立馬公布Yumi在2015年傳訊息給王力宏的截圖，而且what’s app的大頭貼還是一張裸照，「2015年說已互刪微信好友....因為之後都改使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了，今天先睡了，其他的明天再說。」
雖然嘴上說要睡覺了，但「蕾神」李靚蕾持續發威，之後又在微博上諷刺Yumi，Yumi在聲明中表示王力宏跟她說自己有跟李靚蕾坦承他們曾經交往過，李靚蕾直言：「從來沒有..王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的朋友。」言下之意王力宏只把Yumi當砲友之一，而且質疑「我最近認識了一個人，我想我應該要跟妳說」也不像情侶之間會有的對話，況且2013年大部分的時間李靚蕾和王力宏時常一起出席各種場合，當時他們也已經決定要結婚了，再度打臉Yumi。