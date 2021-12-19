王力宏發聲指活在恐懼中！控李靚蕾索8億「妳已毀了我」
王力宏和李靚蕾離婚撕破臉，被女方指控愛約砲、外遇、愛冷暴力，對此王力宏在神隱多時後終於親自站上火線駁斥李靚蕾的指控，強調自己一直活在恐懼中，而且沒有對婚姻不忠，還說李靚蕾對他獅子大開口討要8.8億贍養費，「我們的婚姻是從11月27號2013年到我們分居的8月5號2019年，5年又8個月的時間，是我活在恐懼、勒索和威脅之下。我們在一起沒多久，就懷孕了，我又驚又喜，因為我特別渴望有孩子,但我們當時還沒有走到談結婚的階段。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-19 23:26:04｜2021-12-19 23:40:28
王力宏還否認李靚蕾在她未成年時就搞曖昧，「我與西春美智子（當時認識的名字是在2003年我的演唱會現場認識的，但是，後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄,裡面她還稱呼我陌生人，我和你說了永遠（好久）沒見，當時她已經26歲了,不是她暗示的未成年時期。」還說：「李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象。一開始要了約2億人民幣。最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，包括洛杉磯房子的一半投資，股票的一半等，還有每個月21萬人民幣的生活費，另外需提供保姆、司機專車、住家24小時打掃庸人，和免費住台北房子到18年等。這些都是因為一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但她一直覺得這樣還是給的太少。」