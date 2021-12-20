連晨翔搖珍奶開撩粉絲　吳子霏弄灑飲料搞笑要賠錢

今年冬天最溫暖的校園愛情成長電影《一杯熱奶茶的等待》，由華文網路暢銷小說改編，並且由原著作者詹馥華自編自導，男女主角由超人氣偶像連晨翔、吳子霏擔綱，最近全台校園跑透透，都引起學生們熱烈迴響，尖叫聲不斷，甚至有同學看電影試片看到熱淚盈眶跟演員說想起初戀。





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▲連晨翔、吳子霏跑遍全台試映會，有學生看電影想起初戀熱淚盈眶。（圖／台北双喜電影）

連晨翔、吳子霏18日特別在寒冷的天氣送溫暖的奶茶給粉絲，攜手來到西門町的飲料店擔任一日店長，粉絲一早9點不畏寒風低溫，店門沒開就來排隊，就為了跟偶像近距離見面拿簽名海報，兩位演員還特別為親調珍珠奶茶給三位幸運粉絲喝，吳子霏因為太過緊張不小心灑出飲料成了意外插曲，笑說：「代表電影會大發，我平常喜歡喝手搖，沒想到每個步驟這麼辛苦，真的要向飲料店工作人員致敬」。





連晨翔為了減輕吳子霏弄灑飲料的緊張，還開玩笑要她賠桌布弄髒的清洗費，逗笑吳子霏反擊：「我會賠！」同樣是手搖飲的愛好者，連晨翔分享：「以前最愛揪兄弟喝奶茶三兄弟，而且到法國旅行，看到珍珠奶茶也一定要喝，在國外品嘗台灣味」，而在戲中有不少撩妹橋段的連晨翔被要求秀一下，他特別挑中一位幸運粉絲問她飲料喝幾分甜，並且開撩：「我覺得你飲料要喝無糖，因為妳長得夠甜」，撩得粉絲不要不要。





▲連晨翔（左）、吳子霏擔任飲料店一日店長，在寒冷的天氣送溫暖奶茶給粉絲。（圖／台北双喜電影）

搖完珍珠奶茶後，連晨翔跟吳子霏繼續前往喜滿客絕色影城跟台北西門_in89豪華影城送奶茶給粉絲，移動過程人頭攢動擠得現場水泄不通，在戲院的粉絲也迫不急待演員們的到來，並且穿起學生制服跟連晨翔還有吳子霏近距離互動，搶機會進場觀賞電影，整個活動炸翻西門町人潮，讓粉絲更加期待電影，《一杯熱奶茶的等待》12月24日將在全台上映。



