蕾神深夜反擊！李靚蕾爆王力宏「自戀性人格、性成癮」

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李靚蕾也貼出最新5點聲明如下：
1. 你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。
2. 2003年演唱會認識“但是後來沒聯絡差不多有十年時間”：可能你的“朋友”太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家里吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯系陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。
3. 關於財產分割：1. 贍養費確實一毛都沒有要（圖1）2. 關於你出示的洛杉磯房子和股票（圖2）請不要試圖混淆視停。截圖里明明有清楚寫著：the “PARTIE”S” own（洛杉磯房產）+ “JOINT” investment account（股票投資帳戶）是已經在“各自”雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3. 唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的“生活費和教育費”以及現有的工作人員不要解雇（還有你特赦“免費”讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。
4. 關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析（圖3）有清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse),羞辱,和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來低毀我人格，而這種行為不可取 [圖文中提及的”Bobby”是王先生小名; “Sasha”是我小名]。 心理師說你會一直想要換心里師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀謗。
5. 今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續。（編輯：孫唯容）