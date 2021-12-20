NOW早報／反擊！李靚蕾爆王力宏「自戀性人格、性成癮」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾表示，王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麽都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟自己說過，「你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點」。Nice try.
李靚蕾也貼出最新5點聲明如下：
1. 你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。
2. 2003年演唱會認識“但是後來沒聯絡差不多有十年時間”：可能你的“朋友”太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家里吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯系陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。
3. 關於財產分割：1. 贍養費確實一毛都沒有要（圖1）2. 關於你出示的洛杉磯房子和股票（圖2）請不要試圖混淆視停。截圖里明明有清楚寫著：the “PARTIE”S” own（洛杉磯房產）+ “JOINT” investment account（股票投資帳戶）是已經在“各自”雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3. 唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的“生活費和教育費”以及現有的工作人員不要解雇（還有你特赦“免費”讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。
4. 關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析（圖3）有清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse),羞辱,和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來低毀我人格，而這種行為不可取 [圖文中提及的”Bobby”是王先生小名; “Sasha”是我小名]。 心理師說你會一直想要換心里師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀謗。
5. 今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續。
今日天氣／各地有雨有涼意！颱風環流影響 轉濕冷至週三
中央氣象局預報，今（20）日南方雲系北移，台灣附近水氣增多，降雨機率提高，各地逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，外出活動請攜帶雨具備用。
颱風動態方面，第22號颱風雷伊，昨（19）日下午2時強度減弱為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻西南方約1400公里的海面上，朝北往東沙島海面進行，強度逐漸減弱，但其外圍及殘留的水氣將在今天至明天影響台灣地區，屆時各地降雨機率都會提高。
溫度方面，東北季風稍減弱，但各地仍有涼意，低溫約15至18度，白天高溫22至24度，請留意溫度變化適時調整穿著。
高鐵延伸宜蘭確定採「折衷案」 將與台鐵共構
爭論不休的「高鐵延伸宜蘭案」選址終於拍板！交通部長王國材昨（19）日表示，確定將採第五案「縣政中心以南案」，未來高鐵宜蘭站將與台鐵宜蘭新站平行共構，方便民眾轉乘。
從前交通部長林佳龍到現任部長王國材，「高鐵延伸宜蘭案」爭議不休，除原本的四城、宜蘭、縣政中心、羅東，日前又增加靠近宜蘭火車站南方的第五案，與縣政中心以南、靠近環市東路和台9線的第六案。
王國材上月受訪時曾透露，各界對於第五案折衷方式越來越有共識。第五案折衷案為「縣政中心以南案」，靠近宜蘭火車站，位於宜蘭站和縣政中心之間，位在宜蘭市都市計畫區內，不需徵收土地，也不影響台鐵鐵路高架計畫。
今王國材證實，為了強化溪南與溪北服務，確定將採「折衷案」為最佳方案，近期就會完成綜合規劃報告，明年初通過交通部審議後，就會進行環評等後續作業，最快2025年就會動工。
王國材指出，宜蘭高鐵站將與台鐵宜蘭新站「平行共構」，方便民眾轉乘高鐵與台鐵，也會規劃接駁公車，進一步擴大服務範圍。
哪位名人外遇最震撼？「這一位」被全場狂點：無法超越
藝人王力宏近日遭前妻李靚蕾長文毀滅式爆料，不僅披露了與王力宏8年婚姻破局內幕，還指出王力宏男女關係混亂、和家人對她言語羞辱和冷暴力，讓王力宏的渣男行徑被曝光。對此，就有網友好奇詢問「什麼名人外遇最讓你驚訝？」而引起全場狂點一人，直呼「無法超越！」
原PO於PTT八卦板指出，「很多名人平時形象很好，什麼愛妻、愛家形象，然後被爆料就一片譁然」。這便讓他好奇詢問「我就在想，大家覺得什麼人爆出外遇會最讓你驚訝呢？卦？」
貼文曝光後，瞬間就引來眾多網友討論，「阿基師之後我媽就崩潰了」、「單純高齡藝人也很驚訝了」、「王力宏就夠讓人驚訝了吧」。
其中「乙武洋匡」則被最多人點名，直言「乙武不只外遇對象多，而且很多是美女」、「乙武真的是無法超越的高牆」、「乙武已經超越人體極限了」、「乙武洋匡都可以了，其實沒什麼好驚訝的了」、「乙武洋匡就厲害了，名單洋洋灑灑」、「乙武洋匡已經超越驚訝，到達佩服的地步了」。
不與全球富豪拚上太空 比爾蓋茲留地球盼消除窮國疾病
近年來全球富豪之間興起了太空旅行風潮，尤其世界首富特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）兩人還開設了宇宙探索公司SpaceX以及藍色起源（Blue Origin），目標是提高太空旅行的便利性。不過在兩人不斷加快宇宙探索腳步的同時，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，沒有打算投資這些「地球外」的事業，認為地球上還有重要的事情要做，就是致力於消除貧窮國家的疾病，尤其是瘧疾與肺結核。
根據《CNN》報導，比爾蓋茲是世界第四大富豪，但是有別於馬斯克或是貝佐斯展開太空競賽。比爾蓋茲認為，太空競賽是一個商業市場，雖然有助於發展衛星與網路連線技術，也能夠間接加強貧困國家的網路發展，或是在農業或是氣候變遷上有幫助。但比爾蓋茲認為，太空競賽不完全是出於慈善考量，他也希望富豪們有意願將自己的財富回饋給社會，畢竟他們有技術，不能、也不應自己獨享。
而他目前並沒有考慮參與太空競賽，因為現在消耗他更多精力的是更基本的民生問題。比爾蓋茲表示，他希望能夠讓貧窮國家擺脫可怕的疾病，尤其是瘧疾和肺結核，而這也是他的重點目標。
比爾蓋茲也不是說說而已，目前已經有相關實績。比爾蓋茲與前妻梅琳達創立的「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）先前與阿聯合作，成功消除了非洲國家尼日共和國境內的蟠尾絲蟲症。蟠尾絲蟲症又稱為是河盲症，是在黑蠅叮咬之後，體內的蟠尾絲蟲傳播至人體，最嚴重可能會導致永久性失明。根據世界衛生組織數據，99%的河盲症患者遍佈於31個非洲國家。
比爾蓋茲表示，「既然尼日共和國能夠成為第一個完全根除河盲症的國家，代表著我們可以為整個非洲做到這件事情。」
比爾蓋茲表示，他對於2022年的期許就是，希望能夠消滅小兒麻痺症。「這對我來說十分重要且重大，如果阿富汗可以維持穩定，我認為有很高的機率將全球的小兒痲痹病例完全清零。」
不過比爾蓋茲表示，要消除疾病，目前仍有許多挑戰，由於全球各地的人大多沒有看到這些疾病存在，因此治癒疾病計畫的資金嚴重不足。比爾蓋茲呼籲希望能有更多的政府與慈善家能共同參與，投資非洲的醫療衛生能力，才能讓非洲的孩童能夠好好成長，受到良好的教育，進而支撐發展非洲的未來。
冬至6大禁忌曝光！湯圓不能吃單數 做「這事」恐衰整年
今年冬至為12月21日，不少人已在為其做準備，除了有祭祖、吃湯圓等習俗以外，命理專家小孟老師也透露6大禁忌一定要遵守，尤其熬夜還有可能導致陽氣下降、氣場欠佳，甚至影響到未來一整年的運勢。
冬至禁忌：
1.不可以房事
冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。
2.晚上避免旅遊外出
《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。
3.嫁出去的媳婦不要回娘家
因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給爸媽，爸媽大多年長，萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。
4.不宜熬夜晚睡
冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。
5.吃湯圓要雙數
冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。
6.忌逞兇鬥狠
冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。（編輯：郭佩蓉）