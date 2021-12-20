公投落幕　游錫堃：台灣40年前是戒嚴迫害國家

四大公投順利落幕，立法院長游錫堃今（20）日在臉書指出，從政40年的今天，回首來時路，感慰無窮，前天全國性的公投落幕，但在1981年都只是黨外人士為台灣民主前途所刻劃的願景；台灣國際地位大幅提高，但在40年前台灣是充滿政治迫害的戒嚴統治國家。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-20 08:00:38｜2021-12-20 08:03:04
游錫堃說，公民投票及公平、公正、公開的選舉，不敢確定在白色恐怖、威權體制下會有實現的可能。莫忘記，1981年陳文成命案發生，而前1年是林宅血案，再早1年是美麗島事件許多受難者遭羅織罪名，被判入獄。40年前，那是白色恐怖、烏雲罩頂的年代。
「40年，兩相對照，台灣的進步舉世皆知。」游錫堃指出，不要以為台灣的進步是理所當然；放眼全球，40年間大幅倒退的國家，令人怵目驚心，香港經驗就在眼前。現在民意奔放、自由組黨、國會定期改選，中央政權3度輪替；40年前，以黨領政、報禁、黨禁、萬年國會、全球最長久的戒嚴。
游錫堃說，現在言論自由、性別平權、人權保障、環境保護；40年前，女性參政率低落、言論箝制、情治與特務橫行、刑法一百條和「二條一」唯一死刑箝制人民。不過回顧這40年，他真的很欣慰，一路走來見證、參與了時代的轉變，目睹民主的進步，自由的實踐。
游錫堃表示，1981年受到宜蘭草地鄉親不畏不懼的支持，將選票投給了他這個早年失學、農夫出身，半耕半讀的赤腳孩子。先是進入台灣省議會，8年共2任的省議員；1989年，宜蘭鄉親再給他8年機會，打造文化、永續與美麗的宜蘭縣；2000年政黨輪替後，他在行政院；2020年則到立法院。
游錫堃說，他是土生土長的草地囝仔，有機會與民主前輩與同志們共同為自由耕耘播種，為民主奠基轉型，這是上天賜予的使命和榮耀。台灣是餵養大家的母親，母親的民主與自由需要反哺，從政40年的今天，他會繼續以水牛精神腳踏實地的捍衛著「她」，也希望大家一起來擁抱、愛護「她」。