引仇日情節！王力宏道歉藏心機　「2關鍵詞」被揪出媚中

王力宏的「宏慌之力」慘輸「蕾神之錘」！同樣是深夜發文，被認為應該有公關團隊撐腰的他，自稱文筆不好，不僅避談召妓、出軌等事，還刻意提及李靚蕾的日文名字，似乎想引起中國網友的仇日情結，孰料把「西村美智子」打成「西春美智子」，被罵連老婆的日本姓氏都搞錯，果然是不及格的先生！





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▲王力宏19日發文，刻意提李靚蕾的日文名字「西村美智子」，卻還打錯老婆名字。（圖／翻攝臉書）

▲王力宏19日晚間發文，討論贍養費的幣值竟然是人民幣。（圖／翻攝王力宏臉書）

李靚蕾聲稱獨自寫文章，身邊僅有兩名友人陪伴，但其論述條理分明、鏗鏘有力，手裡還掌握不少關鍵圖片，甚至面對兩岸網友，給出繁簡體不同字體的陳述，相當有規劃。相對地，王力宏不僅錯字連篇，用字遣詞也不通順，發文後還不斷刪圖重發，遭質疑難道聲明是用GOOGLE翻譯成中文的嗎？被嘲笑「既然這麼有錢，為何不找好一點的公關團隊！」

但王力宏並非沒心機，網友揪出兩個關鍵，認為他連道歉文章都在媚中，第一是刻意寫出李靚蕾的日文名字，想要引起大陸粉絲的仇日情結，讓女方處於頹勢；第二是文章裡談到的贍養費並非台幣，竟然選擇用人民幣計算，讓網友摸不著頭緒。