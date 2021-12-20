民進黨推六都變九都 邱顯智批：國土規劃惡搞人民何辜
總統蔡英文昨日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨團總召柯建銘則表示，他已經提出地方制度法第4條修正草案，獲得超過30名立委連署，一切依照程序來，預計最快24日院會可付委審查。時代力量立委邱顯智痛批，國土規劃惡搞，人民何辜。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-20 09:30:48｜2021-12-20 09:33:46
時代力量不分區立委邱顯智8月時曾表示，慎重考慮參選新竹市長。針對新竹若升格，新竹市長林智堅能夠繼續參選合併、升格後的大新竹市長，邱顯智昨（19）日深夜透過臉書發文表示，「國土規劃繼續惡搞，窮縣富都人民何辜！」
內政委員會10月6日進行「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」專題報告。邱顯智質詢時曾表示，林智堅9月拋出的「新竹縣市獨立合併升格」，想要在2022地方九合一選舉前倉促修法、單獨升格，顯然充滿選舉考量、因人設事。
邱顯智認為，站在國土規劃的角度，新竹縣市是否合併升格，不只是新竹縣市的議題，而是台灣目前「直轄市/非直轄市」的不平等二元體制，到底應不應該全盤檢討。
邱顯智呼籲，總統府與行政院別再重蹈國民黨2009年政治升格的覆轍，進一步擴大台灣區域發展的不均衡，惡化區域之間的貧富差距、城鄉差距，應審慎面對台灣國土規劃、行政區劃等嚴肅問題，以2026為期，完善國土規劃、行政區劃、財政劃分三大工程，展開由下而上的審議討論，為台灣的下一個百年，奠定良好的國土規劃、行政區劃基礎。