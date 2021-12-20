美股跌、公投結果出爐！台股早盤跌近70點、失守17800點
雖然公投不確定因素消除，但在美股4大指數收低，其中道瓊指數下跌逾500點之下，今（20）日早盤開小紅後翻黑，並失守17800點，一度下探17743.91點，下跌68.68點，目前仍跌逾30點，在17775點附近震盪。
記者顏真真/台北報導
2021-12-20 09:50:13
美股上周五收黑，其中道瓊工業指數終場下跌532.20點，跌1.48%，收在35365.44點；標普500指數下跌48.03點，跌1.03%，收在4620.64點；那斯達克指數下跌10.75點，跌0.07%，收在15169.68點；費城半導體指數下跌5.277點，或0.14%，收在3761.041點。
雖然公投不確定因素消除，但在美股4大指數收黑下，台股今日早盤以17812.81點、小漲0.22點開出後不久，由紅翻黑，並失守17800點，一度下探17743.91點，下跌68.68點，目前仍下跌30餘點，不過，鋼鐵、電器電纜、玻璃陶瓷及資訊服務業表現強勢漲逾1%，其餘像是光電、化工、生技醫療、航運股目前也翻紅，電子、金融股表現較疲弱，半導體目前也跌0.41%、油電燃氣也跌0.82%。
在個股表現上，電子權值股的蘋概3王台積電，以607元平盤開出後翻黑，一度下探601元，跌近12%，大立光以2235元平盤開出，一度翻黑，隨後又走揚，目前上漲0.22%，而鴻海以103.5元平盤開出後，漲跌互見，目前在平盤震盪。