分析公投失敗3關鍵 黃暐瀚：藍營提兩案卻打成藍綠對決
四大公投皆未過門檻，資深媒體人黃暐瀚列出3個關鍵，包括國民黨提出兩案卻無更多論述，又將口號打成教訓民進黨，把對事不對人的公投演變成藍綠對決，降低了投票率。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-20 09:45:46｜2021-12-20 09:46:47
黃暐瀚昨晚在政論節目中列出國民黨在公投吞敗仗有3個原因，一、就算回答吃牛、豬比例差很多，民眾還是疑惑，為什麼2012年國民黨要開放萊牛。第二、民進黨把反萊豬結合成對美國的反彈，所以大家不想對美國反彈，投票意願就降低；第三、國民黨戰略突然從2個變成4個，就打成齊頭式，因此進投開票所的大多數都是4個同意或4個不同意。
黃暐瀚提到，國民黨要有更多論述，卻把口號變成教訓民進黨、變成藍綠對決。國民黨應該說服公投不會改變台美關係，相信後才會去投票，而民進黨卻讓民眾相信反萊豬會讓美國生氣、投下去後會被中國大陸占便宜，將重創台灣經貿等，說服支持者。
黃暐瀚分析，選前民調四大公投原本同意大於不同意，但同意的人意興闌珊，10個人只有4個人去投票，而中不同意的人都有去投票。
黃暐瀚表示，民進黨則是模糊議題，以仇恨動員成「討厭國民黨、討厭中國大陸」，自稱反中親美。結果將近6成沒出來投票，剩下的藍綠比例中，國民黨就是少民進黨10%。因此，國民黨基本盤輸，兩黨又將公投打成綠對決時，國民黨就非常危險了。
民進黨之所以成功逆轉公投，黃暐瀚指出，民進黨使出「五到」戰術，「口號聽到、眼睛看到、簡訊收到、便當吃到、四個不同意通通知道」，以及「藍綠對決」的戰略，把最危險的、最有機會過關的「反萊豬」打成「反美豬」，拉美國進戰局，降低了民眾投票意願。