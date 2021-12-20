李靚蕾爆王力宏「性成癮」　隨時想要是前兆？專家這樣說

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李靚蕾今凌晨1點半發長文反擊，痛訴：「請見以下我們看的心理師的專業分析，有清楚說明我才是長期遭受精神虐待、羞辱、和被你情感操控的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮和自戀型人格的問題。」讓「性成癮」一詞再度受到大眾關注，不少民眾感到擔心，如果隨時隨地都想要，或是「一夜七次郎」，就代表是性成癮嗎？
有「最美性學博士」之稱的許藍方，在《頂尖事務所》頻道分享「性成癮」最基本判定方式，就是當高潮時、結束性行為之後，如果是感到滿足的，基本上就不是成癮症，許藍方提到，這並不是醫學上的判斷，不過是她認為最簡單的初步判定方式。
許藍方進一步解釋，以「性成癮」來說，在發生完性行為之後不會感到快樂，而且在心情不好、生活有壓力時，就會出現「性反應」，包含性行為、性慾、性幻想，且嘗試想要抑制、減少這樣的慾望或行為發生，卻感到無能為力，沒辦法控制慾望，已經影響到生理與心理，也就是不會顧及身體有沒有辦法負荷、生理有沒有愉悅，若有這些反應長達半年以上，就有「性成癮」的可能，建議求助身心科醫師。
不過許藍方也提到，目前在DSM-5(精神疾病診斷與統計手冊第五版)中，並沒有「性成癮」這個診斷，因為科學研究藥癮、毒癮、酒癮、性癮者的大腦變化，發現性成癮的人並沒有上癮(腦波)的變化，因此在科學上，精神診斷並沒有將「性成癮」列為精神疾病之一。
許藍方認為，如果天天都想發生性關係、甚至是照三餐，但若心情是快樂的、完事後是滿足的，其實沒關係，許藍方比喻：「性慾跟食慾的概念是類似的，有些人一天吃一餐飽了，有些人一天要吃五六餐」，但只要每一次吃飯的時候，都是享受食物、吃完是滿足的，不是吃完感到罪惡、或是吃完身體很不舒服，在尊重對方及自己的意願下，並沒有性成癮的問題，跟次數沒有關係。