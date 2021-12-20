台北熊好券開放登記！「這兩券」剩最多、中獎機會最大
首波台北熊好券有將近300萬張未使用票券，將自動回收到第二波抽獎使用，今（20）早9點30分起至12月30日晚間23時59分止，開放民眾意願登記第二波台北熊好券。其中，值得關注的是，意願登記僅能從5種票券中選擇2種，中獎面額也不一樣，目前以「饗購券」和「市集券」剩餘最多，中獎機也最大。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 10:00:08｜2021-12-20 10:05:01
台北市政府指出，熊好券含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券等5種券，有別於首波登記方式為5種票券填寫志願序，第二波僅能點選2種喜愛的票券，住宿為1000元一張，饗購券為100元5張、藝文券為100元5張、運動券為100元5張，以及市集券為100元5張。
台北熊好券第一波使用期間為今年11月5日到111年1月2日止，台北市政府秘書長陳志銘表示，預估交易筆數至年底可達發行數的7成；不過數據顯示，約有近300萬張未使用票券，將自動回收供第二波抽獎。
截至市府16日凌晨3時統計，饗購券90萬份，1份100元5張共450萬張，剩餘224萬5970張未使用；市集券10萬份共50萬張，也餘35萬167張未使用，目前以「饗購券、市集券」剩最多，中獎機會較大。（編輯：孫唯容）