與王力宏、徐若瑄有好交情！陳子鴻「還原當天聚餐互動」
王力宏遭李靚蕾「核彈級」爆料，曝光約砲、劈腿等混亂私生活，形象一落千丈，而先前曾與王力宏、徐若瑄一起吃飯的音樂人陳子鴻，恰巧於今（20）日在台北出席活動，談及此事，他直言很心疼徐若瑄，對於王力宏暫停所有工作，也表示尊重。
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-20 14:56:43｜2021-12-20 15:05:57
被問到王力宏、李靚蕾相關問題，陳子鴻嚴肅回應：「這個事情我知道沒有比大家多，都是從媒體這邊看到的。」被問到有沒有跟徐若瑄聯絡，陳子鴻表示：「有發文澄清就好，風頭上就不要打擾。」也還原當天吃飯王力宏、徐若瑄互動，「那邊其實就很簡單的聚餐，簡單吃個中飯，一個多鐘頭，就鳥獸散，聚會都滿開心的，輕鬆吃飯聊天。」
王力宏、李靚蕾的風波牽扯出徐若瑄，他不諱言心疼徐若瑄，「我心疼所有的人，大家都很辛苦，希望大家平安度過，我們大家都是不錯的朋友」而稍早王力宏在社群媒體上宣布「暫時退出演藝圈」，陳子鴻表示，尊重王力宏的決定，「不好說什麼，什麼選擇都尊重，音樂還是可以繼續做，這件事情是ok的。」
陳子鴻籌備的「喜歡音樂節」將於2022年3月5日舉行，採取現場Live和線上直播兩種方式同步呈現，門票21日中午在KKTIX開賣，陳子鴻笑說有線上直播的好處，就是沒有限制人數，希望人越多越好，至於這次音樂節，目前初估已經投入了300多萬。