COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

四大公投全盤皆輸　孫大千：缺少「這群人」投票

▲全國性公民投票案第17案至第20案重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四案皆未過門檻。（資料照／記者葉政勳攝，2021.12.18）
▲全國性公民投票案第17案至第20案重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四案皆未過門檻。（資料照／記者葉政勳攝，2021.12.18）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-20 10:16:12｜2021-12-20 10:19:55

四大公投全數未過門檻，且不同意票皆多於同意票，國民黨面臨空前危機，內部檢討戰犯。不過，前立委孫大千認為民進黨四個不同意大勝原因歸功於「五大特色」，其中包括缺少中間選民的參與、北京被牽扯進戰局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第17案「重啟核四」同意票：380萬4755張，不同意票：426萬2451張；第18案「反萊豬進口」同意票：393萬6554張，不同意票：413萬1203張；第19案「公投綁大選」同意票：395萬1882張，不同意票：412萬零38張；第20案「三接遷離」同意票：390萬1171張，不同意票：416萬3464張。四項公投都沒跨過門檻。

根據中選會統計，台北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及離島澎湖縣、金門縣、連江縣（馬祖），以及民進黨執政的桃園市和新竹市同意票皆大於不同意票。

對此，孫大千今（20）日在臉出指出，這次公投有五個特色：一，這是一場資源和工具完全不對稱的公投；二，這是一埸從頭到尾政府謊話連篇的公投；三，這是一場選擇顏色立場而不是選擇是非對錯的公投。

孫大千認為，「這是一場莫名奇妙把北京拉進來扮演反派角色的公投」，最後他也指出這次幾乎沒有中間選民參與，也是造成這個結果的原因。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀