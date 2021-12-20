四大公投全盤皆輸　孫大千：缺少「這群人」投票

四大公投全數未過門檻，且不同意票皆多於同意票，國民黨面臨空前危機，內部檢討戰犯。不過，前立委孫大千認為民進黨四個不同意大勝原因歸功於「五大特色」，其中包括缺少中間選民的參與、北京被牽扯進戰局。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-20 10:16:12｜2021-12-20 10:19:55
第17案「重啟核四」同意票：380萬4755張，不同意票：426萬2451張；第18案「反萊豬進口」同意票：393萬6554張，不同意票：413萬1203張；第19案「公投綁大選」同意票：395萬1882張，不同意票：412萬零38張；第20案「三接遷離」同意票：390萬1171張，不同意票：416萬3464張。四項公投都沒跨過門檻。
根據中選會統計，台北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及離島澎湖縣、金門縣、連江縣（馬祖），以及民進黨執政的桃園市和新竹市同意票皆大於不同意票。
對此，孫大千今（20）日在臉出指出，這次公投有五個特色：一，這是一場資源和工具完全不對稱的公投；二，這是一埸從頭到尾政府謊話連篇的公投；三，這是一場選擇顏色立場而不是選擇是非對錯的公投。
孫大千認為，「這是一場莫名奇妙把北京拉進來扮演反派角色的公投」，最後他也指出這次幾乎沒有中間選民參與，也是造成這個結果的原因。