王力宏遭爆性成癮！換情人如「日拋」 老虎伍茲公開承認
藝人王力宏與李靚蕾離婚風波越演越烈，王力宏昨（19）日深夜親上火線，貼文痛批李靚蕾對他獅子大開口討要8.8億贍養費，強調自己一直活在恐懼中。沒料到李靚蕾直接在凌晨1點半發長文再反擊，痛批王力宏不知悔改，更貼出心理師的專業分析，直指王力宏有「性成癮、自戀型人格」，自己長期遭受精神虐待、羞辱。究竟什麼是「性成癮」，開業精神科醫師楊聰財曾接受《NOWnews》訪問時表示，性愛成癮、性成癮是被列入疾病分類中的一種，但定義並非專指做愛頻率高低，而是只要主觀或他人看來性關係對象複雜，且嚴重影響正常人際關係、生活功能，就是有「性成癮」的問題。國際間最知名的例子，便是公開承認性成癮的美國高球名將老虎伍茲。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-20 10:15:45｜2021-12-20 10:19:16
楊聰財說，據臨床觀察，性成癮現象男比女多，且常見好發在15到30歲青春期至青壯期。門診也曾收治另有一名就讀國立大學博士班的男性，自豪一天得應付至少3人以上，直到同時劈腿多人被發現，才被押著就醫。
楊聰財也曾分享收治一名二十出頭的大學女生，視做愛好像在喝開水一樣，常常一周七天，天天都換性伴侶，換情人就像「日拋」一般。直到因為反覆感染性病，這才被婦產科轉介給身心科門診，經醫師諮商發現，原來因邊緣性人格加上幼時陰影，讓她不知如何與人維持關係，沒有安全感的情況下，習慣用肉體關係想綁住男伴的心。
楊聰財表示，該名女大生外型亮眼，卻因為家庭因素，從小就看著爸爸四處拈花惹草，更被情緒不穩定的媽媽當成出氣包，依附關係沒發展好，一直處於自我情緒以及人際關係、自我定位皆不穩定的狀態，害怕不安全感、不確定性，想用性關係來綁住另一半，可一旦上床之後，馬上覺得無趣，又繼續尋找下一個對象，經由輔導如何建立正確人際互動，加上藥物、心理治療兩年，女大生才慢慢走出陰影。
不過精神科醫師潘建志過去接受《NOWnews》訪問時也曾說過，無時無刻性慾強、愛劈腿偷吃，並不一定就就是性愛成癮，臨床上常見的反而是中年男女族群，因為一方性慾太強、一方卻無福消受而來求診。針對這類因為性慾太強而產生罪惡感，甚至造成生活困擾的人，多半可以開立藥物降低性慾治療。