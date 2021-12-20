蕾神全家出錘！李靚蕾哥哥9點諷王力宏「不要牽連砲友」

王力宏、李靚蕾離婚攻防戰，兩個家庭全都下海參戰，男方有爸爸親筆信支持，女方不只媽媽背景很硬，還有哥哥發文力挺！王力宏19日深夜發聲明回擊前妻，結果錯字連篇被嘲笑，還慘遭昔日大舅子發文暗酸，若王力宏生活在威脅與恐懼中，怎會生個3個小孩，「你是被強姦嗎？」





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▲王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，現在全家都在離婚風暴裡參戰。（圖／翻攝王力宏IG、宏聲音樂提供）

據《三立新聞網》報導，李靚蕾的哥哥在IG限動以「說幾個笑話」發文，指出王力宏聲明裡有9點不合理，包括「我沒有對婚姻不忠，大概是對不忠這個詞有誤解」、「我有錄音檔可以證明但我沒聽過，到底在說什麼？」、「拜託讓我看孩子！沒人阻止你但你在隔離耶又想犯規？」、「西春美智子……是村啦。還想用仇日情緒轉風向喔？」、「我不在乎錢卻一直在講錢」、「我很在乎孩子，但生日重要節日都缺席，順帶一提視訊不算在喔」、「我生活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？你是被強姦嗎？」、「中文不好 到底又是誰逼你寫中文了？」、「拜託不要牽連我無辜的朋友（炮友）們」。





▲李靚蕾哥哥在IG限動發文，嘲諷王力宏生三胎難道是被強迫的嗎？（圖／翻攝李靚蕾哥哥IG）

李靚蕾的哥哥還配圖一張動漫《哆啦A夢》的照片，是大雄的爸爸拿錢給兒子的情景，文字寫道：「父母總是寧願自己少花一點錢，也不願看到子女吃不飽穿不暖過得不好」，似乎在指責王力宏不願意給子女扶養費，還跟李靚蕾說豪宅只能借住18年，王力宏向來秉持金牛座節省用錢的習慣，連離婚都不願照顧妻兒，對老婆及下一代顯得並不友善。



