李靚蕾爆王力宏「自戀型人格」　醫師揭辨識渣男密技

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對此，嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜在臉書發文，根據《渣男：病態人格》一書分享渣男與自戀型人格的辨識密技，並指出，「渣男不一定都達到疾病程度的人格疾患，但卻已經走在人格疾患的路上。」
安欣瑜表示，渣男相關的人格疾患包含強迫型、偏執型、自戀型等人格，其中自戀型人格有九大特徵，包含對自我重要性的自大感，例如在沒有相稱情況下，期待被認為優越，並誇大成就與才能、專注於無止境的成功／權力／顯赫／美貌／理想愛情等幻想中、相信他或她的「特殊」及獨特，僅能被其他特殊或居高位者或機構所了解，或應與之相關連。
另外還有需要過度的讚美、認為自己有特權，例如不合理的期待自己有特殊待遇，或他人會自動順從自己的期待、在人際上顯得剝削，例如佔他人便宜以達自己目的、缺乏同理心，不願意辨識或認同他人的情感需求、時常妒忌他人或認為他人妒忌自己、顯現自大、傲慢的行為或態度。
「符合五項即可診斷為自戀型人格」，安欣瑜強調，自戀型人格者可能會自認「我是如此美好，所以我的一切一定也很美好」，但各種華麗的藉口、雙重標準、付出都是因為自戀，自戀型人格真正的重點只有他自己。
安欣瑜也提醒，女性若是陷入「自戀凌虐」，會認為都是自己的錯，不斷自我貶低、懷疑與惶恐補償，也可能會認為自己是獨一無二的，不會遭受與他人同樣的待遇，但事實上，「會踐踏別人的人，也一定會踐踏你。」
「渣男早已鎖定了你」，安欣瑜分析，會被渣男鎖定，可能是因為有可滿足他的自戀需求與自己意識深處崇拜英雄兩大特質，而賢妻良母的制約是很大的共犯，讓女性放棄自身的可能性，成為男性附屬品。
安欣瑜進一步表示，尤其是好女孩體貼他人、知錯能改、自我鞭策的特質容易被渣男利用，受傷後還會反思是不是自己做錯，或是為了維護擁有過的美好，義無反顧的自我欺騙，自以為買了績優股卻不斷下跌，只好繼續投入，深怕血本無歸，讓她也暖心喊話「要堅信唯一的逃生出口就是離開。」
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