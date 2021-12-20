熬夜狂追王力宏新連載！梗圖「見宏就休」體恤上班族

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，沒想到隨即遭李靚蕾毀滅式連環爆料，揭發王力宏混亂私生活，約砲、外遇、被王家人冷暴力等，王力宏沉默數日終於發聲回擊，可沒過多久又被李靚蕾一一推翻，兩人一來一往隔空交火，許多人也天天熬夜更新進度，而「台灣迷因」有感於此，做出梗圖，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-20 10:46:17｜2021-12-20 11:04:02
李靚蕾17日深夜寫下5000字長文，抖出王力宏惡行；19日凌晨王力宏爸爸發出手寫信，替王力宏喊冤，反控李靚蕾要求數億台幣的贍養費，此舉引起李靚蕾不滿，讓她發出聲明反擊，並要求王力宏在當天下午3點公開道歉，可惜最後王力宏依舊選擇神隱。意外的是，王力宏前女友BY2的Yumi突然上陣澄清，提到沒有介入王力宏、李靚蕾婚姻，強調與王力宏是在結婚前交往。
而到了深夜，王力宏終於打破龜縮姿態，終於發文反駁李靚蕾的控訴，並直指李靚蕾讓他生活在恐懼之中，可惜文章內容錯字連篇不說，就連李靚蕾的日文名字都寫錯，看起來誠意不足。而這樣的行為，似乎再度刺激到了李靚蕾，讓李靚蕾在20日凌晨發文回擊王力宏的指控，並怒批：「你為了保全你自己，真的什麼都做得出來。」
王李進度不斷更新，讓許多網友搶看最新連載，臉書粉絲專頁「台灣迷因」特別響應網紅視網膜的建議，製作了「見宏就休」梗圖，幽默表示行政院應該比照國定假日，只有一有新發文就「見宏就休」，體恤廣大辛勞的吃瓜老百姓。