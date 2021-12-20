COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

熬夜狂追王力宏新連載！梗圖「見宏就休」體恤上班族

▲李靚蕾（左圖、右圖右）、王力宏的事件仍不斷延燒。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
▲李靚蕾（左圖、右圖右）、王力宏的事件仍不斷延燒。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-20 10:46:17｜2021-12-20 11:04:02

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，沒想到隨即遭李靚蕾毀滅式連環爆料，揭發王力宏混亂私生活，約砲、外遇、被王家人冷暴力等，王力宏沉默數日終於發聲回擊，可沒過多久又被李靚蕾一一推翻，兩人一來一往隔空交火，許多人也天天熬夜更新進度，而「台灣迷因」有感於此，做出梗圖，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾17日深夜寫下5000字長文，抖出王力宏惡行；19日凌晨王力宏爸爸發出手寫信，替王力宏喊冤，反控李靚蕾要求數億台幣的贍養費，此舉引起李靚蕾不滿，讓她發出聲明反擊，並要求王力宏在當天下午3點公開道歉，可惜最後王力宏依舊選擇神隱。意外的是，王力宏前女友BY2的Yumi突然上陣澄清，提到沒有介入王力宏、李靚蕾婚姻，強調與王力宏是在結婚前交往。

▲團體By2妹妹Yumi日前遭影射與王力宏關係不正當，今（19）晚再度發出2千多字聲明反擊李靚蕾，卻又遭到打臉。（圖／翻攝孫雨IG／王力宏IG）
▲BY2的Yumi（左圖）日前遭影射與王力宏（右圖左）關係不正當，19日晚再度發出2千多字聲明反擊李靚蕾，卻又遭到打臉。（圖／翻攝孫雨IG、王力宏IG）
而到了深夜，王力宏終於打破龜縮姿態，終於發文反駁李靚蕾的控訴，並直指李靚蕾讓他生活在恐懼之中，可惜文章內容錯字連篇不說，就連李靚蕾的日文名字都寫錯，看起來誠意不足。而這樣的行為，似乎再度刺激到了李靚蕾，讓李靚蕾在20日凌晨發文回擊王力宏的指控，並怒批：「你為了保全你自己，真的什麼都做得出來。」

▲王力宏駁斥外遇指控。（圖／翻攝微博）
▲王力宏發出的澄清聲明，錯字連篇。（圖／翻攝微博）
王李進度不斷更新，讓許多網友搶看最新連載，臉書粉絲專頁「台灣迷因」特別響應網紅視網膜的建議，製作了「見宏就休」梗圖，幽默表示行政院應該比照國定假日，只有一有新發文就「見宏就休」，體恤廣大辛勞的吃瓜老百姓。

▲王力宏、李靚蕾事件不斷更新，「台灣迷因」特別製作梗圖體恤上班族。（圖／翻攝台灣迷因臉書）
▲王力宏、李靚蕾事件不斷更新，「台灣迷因」特別製作梗圖體恤上班族。（圖／翻攝台灣迷因臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀