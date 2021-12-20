高所得卻免繳稅！藍籲設扣除總額上限 財長：可思考方向
根據綜合所得稅核定申報資料統計，2019年有高達267戶綜合所得總額超過200萬元，但卻不用繳稅，財政部解釋是因捐贈及醫藥費支出扣除無上限所致。今（20）日在立法院財委會國民黨立委賴士葆認為就是扣除額太多，綜所稅可否設扣除總額上限，對此，財政部長蘇建榮表示「這是可以思考的方向」，但是否樂觀其成？他則說「還沒到這程度」。
記者顏真真/台北報導
2021-12-20 11:08:12
立法院依財政部2011年至2018年度綜所稅統計專冊資料發布專題報告指出，近8年綜合所得超過200萬元、但是免繳稅的「高所得免稅族」呈現逐年成長，戶數從2011年48戶、2014年正式突破百戶達117戶、2017年則有221戶，2018年所得稅改年度更達到931戶。
報告也顯示，2016年我國免繳綜所稅民眾約223.6萬戶，約占總申報戶數35.90％，其平均所得36.3萬元。了2018年，免繳稅民眾增加至322.4萬戶，占比約51.1％，平均所得為47.8萬元，顯示近3年免稅者戶數、占比呈大幅增加態勢。
由於2019年度綜合所得超過200萬元，所得淨額為零、免繳稅者也有267戶，其中還有2戶年所得超過2000萬元。財政部長蘇建榮日前解釋，主要是對政府機關捐贈以全額抵稅或用醫療費用扣抵等合法節稅管道所致，國稅局每年都會查核其申報捐贈或是扣抵單據，確認其抵稅資料正確性，以防堵逃漏稅。
今日國民黨立委賴士葆在立法院財委會質詢時也提到，現在貧富差距一直擴大，我們扣除額太多了，綜所稅可否設扣除總額上限？對此，蘇建榮則表示，「我知道有幾位學者包括老師輩曾巨威也提過這事，但這要整個扣除額做考量」。
賴士葆再追問財政部可否設扣除總額上限？蘇建榮說，「這是可以思考方向」，賴士葆再問所以這是可正面思考對嗎？蘇建榮同意，但對於是否樂見其成？蘇建榮則說「沒到這程度」。