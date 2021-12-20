再發威！李靚蕾5點反擊王力宏　轟「依然存在婚姻關係」

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李靚蕾提出5點反擊，第一點是針對王力宏「招妓」一事，「你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前招妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中、美國酒店／馬來西亞招妓等？」第2點李靚蕾質問：「請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012、13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約砲小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」
第3點，李靚蕾狂批王力宏與其家人把她當成生育機器，「長期對我羞辱、霸凌、冷暴力、依據你的陳述，在你不愛我很恐懼我的情況下，還要我幫你生下二胎、三胎？然後一生完三胎兒子，就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？」第4點則是，王力宏昨晚的聲明中提到，讓他見見孩子們一事，是混淆視聽的行為，李靚蕾問道：「請問我有不讓你看過孩子嗎？事實是我不只随時歡迎鼓勵你看孩子，我還同意讓你加裝一個你可以遠端操控，隨時隨地由你一人即可自動開啟的視訊機器人在家中，直到近期我跟你再次反應，希望你只在一個人的時候，再透過機器人自己視訊進來遊走於家中，否則我會覺得自己是真人秀女主角随時在家的任何狀態、衣著。都有可能你和同事朋友會突然進來，一起免付費直播觀看我在私密空間的生活。」
李靚蕾最後一點則是透露，王力宏昨晚的聲明中提到選擇公開發生的原因，是因為那是唯一一個可以跟她聯繫的方式，而她秀出電話截圖證明，「我昨天一整天嘗試跟你聯繋，你不接我的電話，光昨天下午我打了5通電話給你，也傳了無數訊息說要跟你通話你拒絕，你後來說要有一個你指定的人加入我們的對話你才願意，我說好，我就跟那個人通話以後，你依然不願意跟我通話，請問你對於你自己滿口的謊言是否要道歉？」
李靚蕾也提到是王力宏執意逼迫她同意離婚條件，如果不答應，王力宏就威脅她會當方面告上法院訴請離婚，「我說我希此事能夠低調進行，不要讓大家都議論最好，否則到時候會鬧得很難看，要提出證詞等等可能會影響到你的事業，請你不要惡意曲解我的話，一直以來都是我在承受你和家人的威脅勒索和霸凌，不是我威脅你們。」
至於王力宏在昨晚的聲明裡一直稱呼李靚蕾為「西春美智子」，李靚蕾更是怒轟「只坐實了你是一個無論休養或人品都很低劣的一個人。你希望以此來挑起網友的仇視來控制與論，但你低估了網友的智商。」更直言用如此低劣的手段來傷害她，讓她對王力宏僅存的一點尊重也沒有了，「希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人，或用混淆視聽的方式企圖全身而退。」
最後李靚蕾表示：「我不希望要再因為你的不實指控，或是不承認錯誤而被逼迫一直需要發文回應，或揭露更多私事來佐證，都快變網路連載作家了，希望這件事情能盡快落幕讓大家能回歸正常生活。」