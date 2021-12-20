李靚蕾揭渣對尬王力宏　首戰女方完勝

李靚蕾17日發表5,000字毀滅性爆料文，將家醜洋洋灑灑曝光，撕開優質偶像的假面具，沉默兩天的王力宏昨（19）日終於發聲，強調在婚姻裡飽受委屈，沒想到被深夜還不睡的蕾神逮個正著，針對4大疑點反擊，雙方攻防戰有何輸贏，《NOWnews今日新聞》特別為你整理懶人包。





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▲中日混血兒李靚蕾（左）當年和王力宏結識時，名字是「西村美智子」。（圖／翻攝PTT）

一、10年相識過程是否保持聯絡？





王力宏：與李靚蕾（西村美智子）2003年在演唱會現場認識，後來沒聯絡差不多有10年時間，她還稱呼我「陌生人」，當時她已經26歲，不是她暗示的未成年時期。





李靚蕾：那次以後我們有一起遊車河到桃園，還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。





攻防結果：李靚蕾勝！媒體狗仔多次偷拍到兩人同框畫面，王力宏新婚時也曾說過，雙方認識了很久，並非久別重逢，能佐證李靚蕾的證據較多。





二、結婚這8年來，王力宏是否對婚姻不忠？





王力宏：我可以很肯定地說，我沒有對我們的婚姻不忠。





李靚蕾：你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。





攻防結果：李靚蕾勝！她大膽要向警察提供老公跟Yumi出軌證據，昨搶先曝光Yumi以裸照頭像和王力宏使用通聯軟體聯絡的圖片，震驚全網，手裡還握有豐富截圖，讓王力宏都在聲明裡求饒不要曝光，盼前妻可以收手。





▲蕾神之槌再重擊！李靚蕾發文回應，打臉Yumi沒聯絡聲明。（圖／翻攝微博）

三、諮詢心理醫師的過程，誰才是有錯之人？





王力宏：從2014年3月開始看專門針對婚姻的心理醫生，總共看了5位，但最終很遺憾一直沒辦法真正好轉。我希望這個事實。分居後，我們2020年12月開始認真談離婚協議，她對協調員說，如果力宏不配合我的要求，她願意告訴媒體會毀滅我事業的事件。





李靚蕾：心理師以專業分析，清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse)、羞辱和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。她認為你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來詆毀我人格。





攻防結果：李靚蕾勝！她出示心理醫師的清晰診斷書，運用大學就讀心理學系所學，指出王力宏有性成癮和自戀性人格，專業素養打趴王力宏的空口無憑。





四、李靚蕾究竟有沒有要求贍養費？





王力宏：李靚蕾並非一毛錢都不要，一開始她要2億人民幣，最後雙方簽訂1.5億人民幣，包括洛杉磯房子的一半、投資投票的一半。還有每月21萬人民幣的生活費，另外還需提供保姆、司機、專車、住家24小時打掃傭人，和免費住台北房子18年。





李靚蕾：洛杉磯房子和股票是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本一起共同合作工作，各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。贍養費確實一毛都沒要，唯一談到的費用確是孩子們的「生活費和教育費」以及現有的工作人員不要解雇，還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子。





攻防結果：李靚蕾勝！根據民法第1057條定義，贍養費是離婚時，非自願離婚配偶可以向另一方請求固定金額，繼續維持基本生活需求，不會陷入經濟困難或無法獨自生活。扶養費目的是為了保障未成年子女成長所需的生活費用，父母有保護、教養、扶養孩子的義務，必須共同承擔扶養費用。嚴格定義上，這兩者對象是不同的！李靚蕾認為她開口要求的是給孩子的費用，而非照顧自己。



