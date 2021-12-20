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王力宏拋吾疆堵李靚蕾嘴！這豪宅4.8億　還有大咖也住這

▲大安區仁愛路豪宅「吾疆」近期由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）
▲大安區仁愛路豪宅「吾疆」近期由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-20 11:37:59

藝人王力宏與前妻風波越演越烈！日前更傳出他有意以台北市仁愛路知名豪宅「仁愛吾疆」為籌碼，要求對方別再對外爆料。據了解，王力宏當初是2017年無貸款砸4億元買下吾疆的中高樓層戶，現在該戶單坪價格則漲至最高約250萬，加上車位總價則高達4.86億；至於該棟豪宅也有不少知名住戶，如宏仁集團王文洋家族、壹傳媒前主席黎智英等。

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吾疆位於著名的仁愛路豪宅聚落，目前屋齡僅9年，總樓高21戶，總戶數僅47戶，坪數規劃分為A棟180坪、B棟低層58至62坪及B棟高層的110坪。根據實價登錄資料，目前該戶歷史最高單價為每坪254.07萬元。

至於周邊行情，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，仁愛路為北市三條主要林蔭大道之一，也是傳統的豪宅聚落，因此只要冠上仁愛路的門牌就有一定的價格優勢；此外，仁愛路豪宅又分為單號與雙號，而雙號門牌由於是坐北朝南，較受消費者喜愛，因此雙號門牌又更為珍貴，其中知名的「帝寶」與吾疆都屬於此範疇；目前仁愛路周邊只要是10年以內的豪宅，都相當保值，每坪價位介於220至250萬之間。

▲李靚蕾日前聲明揭露，王力宏願以北市仁愛路豪宅「吾疆」，換取前妻不再對外放話。（圖／翻攝IG）
▲李靚蕾日前聲明揭露，王力宏願以北市仁愛路豪宅「吾疆」，換取前妻不再對外放話。（圖／翻攝IG）
談到該豪宅特色，徐佳馨特別提到，吾疆當時首創以「全毛胚」交屋，也就是僅留下骨架，不做其他建材就交給客戶，主要是為符合頂級客戶需求，畢竟豪宅住戶本身對格局都有自己的規劃。

王力宏2017年以現金4億元買下A棟中高樓層戶，含6車位總坪數約250坪，每坪單價約209萬元。事隔4年過後，房仲業者透露，該社區現在每坪行情最高到250萬，而每個車位價格約600萬元，因此換算下來現在該戶價值約4.86億元。

吾疆知名住戶除了王力宏外，王文洋家族也是該棟住戶。王文洋2014年以女兒王思涵旗下泉源投資公司的名義，以現金4.8億元買進11樓戶，該戶含6個車位面積達250.95坪，換算後每坪單價為254.1萬元。另據傳，黎智英、歌手許慧欣等也是該棟住戶。

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