王力宏拋吾疆堵李靚蕾嘴！這豪宅4.8億　還有大咖也住這

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至於周邊行情，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，仁愛路為北市三條主要林蔭大道之一，也是傳統的豪宅聚落，因此只要冠上仁愛路的門牌就有一定的價格優勢；此外，仁愛路豪宅又分為單號與雙號，而雙號門牌由於是坐北朝南，較受消費者喜愛，因此雙號門牌又更為珍貴，其中知名的「帝寶」與吾疆都屬於此範疇；目前仁愛路周邊只要是10年以內的豪宅，都相當保值，每坪價位介於220至250萬之間。
談到該豪宅特色，徐佳馨特別提到，吾疆當時首創以「全毛胚」交屋，也就是僅留下骨架，不做其他建材就交給客戶，主要是為符合頂級客戶需求，畢竟豪宅住戶本身對格局都有自己的規劃。
王力宏2017年以現金4億元買下A棟中高樓層戶，含6車位總坪數約250坪，每坪單價約209萬元。事隔4年過後，房仲業者透露，該社區現在每坪行情最高到250萬，而每個車位價格約600萬元，因此換算下來現在該戶價值約4.86億元。
吾疆知名住戶除了王力宏外，王文洋家族也是該棟住戶。王文洋2014年以女兒王思涵旗下泉源投資公司的名義，以現金4.8億元買進11樓戶，該戶含6個車位面積達250.95坪，換算後每坪單價為254.1萬元。另據傳，黎智英、歌手許慧欣等也是該棟住戶。