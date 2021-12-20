桃基同意票較多 陳亭妃：基本盤藍大、但綠有信心續執政
公投結果揭曉，民進黨執政的桃園市、基隆市皆開出同意大於不同意，引發各界關注，是否會會影響綠營2022年在該地的選舉。民進黨立委陳亭妃今（20）日受訪表示，桃園與基隆本就是藍大於綠，但桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌得到多數人支持才能連任，這部份給民進黨很多提醒，但畢竟政策跟人不同，政策是基本盤面的呈現，人則是有溫度的，民進黨在桃園、基隆一定有機會繼續執政。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-20 11:19:21｜2021-12-20 11:44:15
談及桃園市、基隆市開出同意大於不同意，陳亭妃認為，這就是基本盤的呈現，不論桃園也好、基隆也好，本來就是藍大於綠，但是因為民進黨籍的首長努力，才得到多數人、中間選民的支持，所以連任。
陳亭妃說，此次公投給民進黨很多的提醒，要怎麼在下一個人選當中，能夠給予更多的支持、能量，然後取得更多中間選民的支持。
陳亭妃也提到，但畢竟政策跟候選人是不一樣的，政策它非常清楚，這次就是一個基本盤盤面的呈現，那人是有溫度的，有溫度他一定可以積極去取得中間選民支持，所以這個部分可以參考，但是在未來的結果，民進黨還是很有信心，只要提出更穩當、更好的人選，民進黨在桃園、基隆一定有機會繼續執政。