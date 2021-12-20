大新竹合併？綠委：大基隆、雲嘉嘉也應整體討論

公投過後，大新竹合併議題再度受到高度關注。民進黨立委陳亭妃今（20）日表示，從國土規劃去探討未來的區域整合等議題是好的，但不只大新竹，包括大基隆、雲嘉嘉等，都應該一併納入整體討論。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-20 11:27:46
談到國土規劃議題，陳亭妃認為，應該要分2階段討論，在這個時間點，大家從國土規劃去探討，未來整個區域整合、國土發展的方向，自己覺得是好的，但還是希望，在另一個層面是，從北、中、南每一個區塊，應該大家非常宏觀的提出來，要怎麼讓大家感受到，當有合併升格的部分，而不會有被犧牲的感覺。
陳亭妃說，這個部分就是每一個人民所期待的，所以基隆也提出了大基隆計畫，當然還有竹竹提出合併，還有雲嘉嘉，要不要一併納入思考的範圍，「我覺得這個就是一個國家在國土規劃的政策當中，都應該一併納入整體的討論」。
至於鴻海創辦人郭台銘說明年一定缺電，陳亭妃回應，這個公投的結果，就是人民相信政府，所以也相信政府一定會在供電的部分更穩定，而且現在也有一些替代能源方案，所以為什麼三接一定要過，也就是說希望能夠透過能源政策的一些調整，讓除了能源、空汙議題可以穩定，讓人民有期待，這也是政府一步一步，對於企業的擔憂所做的正面回應。