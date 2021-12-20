獨／居檢循環！聲請提審自救遭駁　機師：只想爭取重視

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新冠疫情2019年底爆發後，國籍機組員去年開始身陷工作、居檢的無限循環，讓機組員身心俱疲，加上今年上半年，國人對疫苗安全性有疑慮，機組員接種率遲遲拉不起來，因此4、5月間疫情爆發後，指揮中心為了提高機組員覆蓋率，拿免居檢當誘因，宣布自6月12日起，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，採5+9加強版自主健康管理；接種1劑且滿2周者，採3+11自主健康管理；完整接種2劑達2周，且抗體檢測陽性，則完全不用居家檢疫，採7天自主健康管理。
只是病毒不斷突變，沒過多久，機組員檢疫規則又變了，自7月起規定變了好幾次，而且越來越嚴。
一名曾任北檢檢察官的華航張姓副機師，於9月5日下午出境飛往美國洛杉磯，並於洛杉磯時間6日下午飛回台灣桃園，7日晚間9時30分抵達，立即送往華航諾富特居家檢疫。張姓副機師聲請提審主張，因已注射2劑AZ疫苗，抗體檢測為陽性，衛福部對機組員的居家檢疫處分，有行政行為與行政目的自相矛盾、恣意與濫權之虞，屬實質上拘禁，為無效之行政處分，依據《提審法》第8條第1項規定，請法院審查衛福部的不當拘禁措施，並聲請裁定釋放。
衛福部抗辯指出，嚴堵Delta進入社區，且有國籍機師返家隔離造成家人感染的前例，今年9月3日宣布強化國籍機組規定，若是一般性從第三級流行地區國家入境者，用5+9或7+7規定，若是重點高風險國家，回台者都適用14天規定，且入境健康聲明暨居家檢疫通知書已告知。
桃園地院認為，《傳染病防治法》第2條、第48條第1項、第58條第1項第1至4款明文規定，對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施；聲請人受拘禁在諾富特居檢的法律依據、原因及程序，經審查後認為於法並無違誤，聲請人之聲請無理由，應予駁回。
至於聲請人抱怨，航空公司可以在隔離及居檢期間派飛，導致他最長輩隔離36日而無法返家。桃院認為，此涉及其與公司間的私法契約，非提審審究事項。
另一名也聲請提審的副機師上周視訊開庭，結果與張姓副機師的下場一樣，被法官當庭裁定駁回。該名副機師說，最近又有2個同業死了，1個中風，1個耳聾，都是長期無限居檢執勤循環生病的；他說，就跟打疫苗隔天馬上死亡一樣，沒辦法證明兩者有因果關係，但生病前長期重複派飛居檢是事實。他說，「我們知道不可能成功，只是想爭取法律界重視，希望大量提審能引起外界重視，後面陸續還會有更多人聲請提審。」
據了解，12月17日，機師工會收到第一個「未開庭就裁定駁回」的案件，駁回的理由是「無逮捕、拘禁之事實」，19日送出的兩份提審，也當日被告知聲請駁回。