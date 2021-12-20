高鐵宜蘭選址有違程序正義？王國材反駁：已規劃兩年

高鐵宜蘭站選址塵埃落定，以縣政中心南邊350公尺的折衷案做為站址，將與台鐵共構，不過有外界質疑，宜蘭高鐵選址「折衷案」半路殺出，恐有程序正義問題，但交通部長王國材今（20）日出席立院交通委員會會前受訪表示，高鐵北延規劃已進行兩年多，只是在站址上納入地方意見。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-20 11:32:55
高鐵宜蘭站第五案 「折衷站」在工程顧問公司台灣世曦評估後為最佳站址，全案最快、2025年動工，2036年完工。此外，宜蘭鐵路高架化預計2030年完工，高鐵宜蘭站將和台鐵宜蘭新站平行共構。
王國材受訪指出，先前的顧問公司在綜合規劃過程當中忽略溪南、溪北平衡發展的情況，目前各鄉鎮除了礁溪鄉之外，大致都同意此選址，未來包括礁溪在內的各鄉鎮都會規劃接駁公車，平均10至20分鐘就可以抵達高鐵宜蘭站。
針對外界質疑「折衷案」是之後才新增，綜合規畫有違程序正義，王國材回應，高鐵延伸宜蘭綜合規畫是2019年11月就委託顧問公司進行，已2年多進入尾聲，最後是在站址的確定上，聽取地方民意及專業判斷，確定「折衷案」是大家可接受的方案，整個綜合規畫都很完整。
交通部11月17日提出第五「折衷案」，位於縣政中心以南350公尺，位於宜蘭及羅東之間，全長約59.3公里，並且將與台鐵宜蘭新站共構。