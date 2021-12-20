彭帥同框姚明現身！受訪卻改口「從未說過任何人性侵我」

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而時隔發文48天後，彭帥本人終於接受新加坡《聯合早報》的訪問，由中國環球時報記者陳青青提供的一段影片當中，可以看見她出席在上海舉行的國際越野滑雪賽（FIS），並與與中國籃球明星姚明交談，不過畫面只有短短七秒，彭帥身穿印著「中國」字樣的紅色短T，並外搭一件鑲著中國國旗的黑色夾克，過程中彭帥僅面帶微笑向談話中的姚明點頭示意，並未有其他談話內容。
而根據新加坡《聯合早報》報導，該訪問中彭帥與記者提及關於寫給WTA的中文信件是出自本人意願，只是因為自己的英文水平不能完整翻譯，因此由中國官媒環球電視網（CGTN）在推特公佈的那封「宣稱性侵事實並非真實」的信件與她的意思相同，更稱自己一直住在北京的家裡，不擔心有人監視，「為什麼會有人監視呢？一直都很自由」。
彭帥向媒體強調，「有一點是非常重要的，我從未說過、寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。然後關於微博，首先呢，是我個人隱私的問題，那已經…有可能這個，大家有很多的誤解，所以呢，不存在任何就是說，這種扭曲的解讀」，對話過程中彭帥不僅完全沒有提及張高麗的名字，還稱那篇發表在微博卻被火速刪文的內容是「私事」不願多談。
至於媒體提問先前國際奧會主席與她的視訊通話內容，彭帥稱自己不記得確切日期，但非常感謝主席對她的關心，不過目前因為沒有比賽，加上疫情期間，不會特別有出國打算，只會按照「正常的來」，不需要特別證明什麼。
目前WTA和國際奧會皆尚未對此做出回應，美國芝加哥大學人權中心的客座教授、人權律師滕彪則在該篇推特底下批評「你們愈是張貼這些帶有政治宣傳意味的內容，愈是代表彭帥本人不自由、不安全」，更稱如果真如彭帥所說「想保留隱私」，就應該讓她在安全的地方接受獨立媒體採訪，而不是將彭帥當作宣傳北京東奧的工具，同時寫下「#NoBeijing2022」傳達杯葛意願，此外也有不少網友認為姚明過去就曾出席中共政協、向黨中央示忠，他的出面更證明了彭帥仍在北京當局的控制之下。