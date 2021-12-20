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彭帥同框姚明現身！受訪卻改口「從未說過任何人性侵我」

▲中國網球名將彭帥19日接受新加坡媒體《聯合早報》訪問，日前更難得與中國籃球明星姚明現身運動賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國網球名將彭帥19日接受新加坡媒體《聯合早報》訪問，日前更難得與中國籃球明星姚明現身運動賽事。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-20 11:33:47

中國網球女將彭帥11月初指控75歲的前國務院副總理張高麗性侵，震撼國際體壇，人身安全亦受到各界關注。儘管中國官媒兩度貼出彭帥的影片和照片，國際社會卻不買單，懷疑彭帥遭人脅迫。不過在本周日（12/19）彭帥親自接受新加坡媒體《聯合早報》訪問卻指出，自己從未指控任何人性侵她，更難得現身與籃球明星姚明交談，似乎有意替北京東奧宣傳。

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彭帥在微博發布長文，指稱遭前副總理張高麗性侵後發展成不倫戀，但文章迅速被刪除，相關討論也被封鎖，彭帥本人更是消失了三周後才經由中國官媒發表露面消息，引起世界女子職業網球協會（WTA）已宣布停辦在中國的所有賽事，而曾與彭帥兩度視訊通話的國際奧林匹克委員會（IOC）則被批評淪為中國為維護北京東奧不遭抵制的打手。

然而時隔發文48天後，彭帥本人終於接受新加坡《聯合早報》的訪問，由中國環球時報記者陳青青提供的一段影片當中，可以看見她出席在上海舉行的國際越野滑雪賽（FIS），並與與中國籃球明星姚明交談，不過畫面只有短短七秒，彭帥身穿印著「中國」字樣的紅色短T，並外搭一件鑲著中國國旗的黑色夾克，過程中彭帥僅面帶微笑向談話中的姚明點頭示意，並未有其他談話內容。

▲環球時報記者於推特上張貼這張照片，畫面裡彭帥（中）、姚明（右）與奧運帆船冠軍徐莉佳（前）和退役桌球運動員王勵勤（後）出席比賽合影。（圖／翻攝自推特 @qingqingparis）
▲《環球時報》記者於推特上張貼這張照片，畫面裡彭帥（中）、姚明（右）與奧運帆船冠軍徐莉佳（前）和退役桌球運動員王勵勤（後）出席比賽合影。（圖／翻攝自推特 @qingqingparis）
而根據新加坡《聯合早報》報導，該訪問中彭帥與記者提及關於寫給WTA的中文信件是出自本人意願，只是因為自己的英文水平不能完整翻譯，因此由中國官媒環球電視網（CGTN）在推特公佈的那封「宣稱性侵事實並非真實」的信件與她的意思相同，更稱自己一直住在北京的家裡，不擔心有人監視，「為什麼會有人監視呢？一直都很自由」。

彭帥向媒體強調，「有一點是非常重要的，我從未說過、寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。然後關於微博，首先呢，是我個人隱私的問題，那已經…有可能這個，大家有很多的誤解，所以呢，不存在任何就是說，這種扭曲的解讀」，對話過程中彭帥不僅完全沒有提及張高麗的名字，還稱那篇發表在微博卻被火速刪文的內容是「私事」不願多談。

▲彭帥接受新加坡《聯合早報》訪問。（圖／翻攝自《聯合早報》影片）
▲彭帥接受新加坡媒體《聯合早報》訪問。（圖／翻攝自《聯合早報》影片）
至於媒體提問先前國際奧會主席與她的視訊通話內容，彭帥稱自己不記得確切日期，但非常感謝主席對她的關心，不過目前因為沒有比賽，加上疫情期間，不會特別有出國打算，只會按照「正常的來」，不需要特別證明什麼。

目前WTA和國際奧會皆尚未對此做出回應，美國芝加哥大學人權中心的客座教授、人權律師滕彪則在該篇推特底下批評「你們愈是張貼這些帶有政治宣傳意味的內容，愈是代表彭帥本人不自由、不安全」，更稱如果真如彭帥所說「想保留隱私」，就應該讓她在安全的地方接受獨立媒體採訪，而不是將彭帥當作宣傳北京東奧的工具，同時寫下「#NoBeijing2022」傳達杯葛意願，此外也有不少網友認為姚明過去就曾出席中共政協、向黨中央示忠，他的出面更證明了彭帥仍在北京當局的控制之下。

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