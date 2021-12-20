Tag人物／創意丸子媲美撒尿牛丸 黃之沂征服挑嘴日本郎

「一顆丸子，一本初衷」是董事長黃之沂創業故事的人生寫照，「阿中丸子」最暢銷的產品「牛肉丸」、「三星蔥爆漿丸」以及「皮蛋紅薑丸」都是兼具創意與口感的臺灣味，光是去年外銷港、澳、日本的訂單，就高達 400 萬美金（約新臺幣 1.2 億），亮眼成績的背後是對食材品質的堅持，以及漫長的努力，因為光是要讓臺灣丸子進入日本，黃之沂花了整整五年的時間才征服了挑嘴的「日本郎」。

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▲ 黃之沂花了整整五年的時間才進入日本市場。（圖／記者詹皓帆拍攝）

為了孩子創業 翻車繼續送貨

黃之沂在結婚前完全不會做丸子，民國 77 年她第一次進入傳統市場，幫助夫家一起經營丸子的攤位，轉眼十年過去隨著消費型態改變，有朋友引薦黃之沂進入大賣場的通路販售，黃之沂看著周遭的市場攤販一代傳一代，她心想或許改變可以為孩子創造一個不一樣的將來，民國 87 年黃之沂只有一位員工，開始進入大賣場，為了與眾不同黃之沂直接在賣場內將丸子現煮現賣，果然許多客人聞香而來，奠定她事業立基的第一步。

談起創業時沒日沒夜的工作型態，當時不到兩個月的孩子，凌晨兩點就被包在睡袋裡被黃之沂帶到市場討生活，常常往返新竹與台北送貨，回到家已經是晚上 11 、 12 點，長久下來的睡眠不足，黃之沂曾在高速公路上翻車，她自己爬出車外，也顧不及自己的傷勢，第一件事是打電話給賣場等候的員工，說自己出了點意外，會晚一點到，即使救護車、警車都前來救援，她堅持要先把貨送到，這樣拼命三郎的個性至今還是沒變。

新竹丸子外銷港澳 打進日本費時 5 年

目前兩個兒子，都在黃之沂身邊用各自的專長幫忙媽媽經營事業，大兒子郭智瑋負責外銷業務，回想起第一次去參展遠赴山東，什麼都不懂連帶去的海報都是錯的尺寸，好在學美工的郭智瑋隨機應變，馬上做了一張新的出來，之後的參展雖然駕輕就熟，但郭智偉花了兩年的時間才接到第一張訂單，現在的外銷訂單已經占「阿中丸子」營業額三分之一，郭智瑋已經規劃版圖，希望未來可以將自家產品賣到全世界。

另一位小兒子郭哲嘉則負責廠務的部分，目前外銷量最大的國家包括港、澳、日本，其中以日本的要求最為嚴格，在計劃初期，日本只要驗出些微的大腸桿菌與微生物，整櫃的貨品就要銷毀，因此工廠的管理就顯得格外重要，郭哲嘉高中就讀食品管理科，工廠的動線規劃、流程管理他都一手包辦，花了五年的時間，「阿中丸子」才成功外銷到日本，而郭哲嘉也表示高中肄業回來幫媽媽的忙，自己只要工廠營運就會來巡視，他幾乎是全年無休，因此笑說「不是在工廠，就是在去工廠的路上」。

▲ 兩個兒子郭智瑋、郭哲嘉都在黃之沂身邊用各自的專長幫忙媽媽經營事業。（圖／記者詹皓帆拍攝）

堅持製作無添加丸子 首創丸子產銷履歷

「我們的臺灣丸子產銷履歷，是農委會目前唯一認可的。」黃之沂非常有信心地表示，從肉質挑選上她與產地直接契養，接著屠宰到製作過程，都一手包辦，正因為每一步都戰戰兢兢，因此把過程公開透明，對消費者來說就像是打了一劑強心針，此外黃之沂對吃的食物非常挑惕，因此她採用的是搭配瘦肉與肥肉的比例調整口感，藉此取代添加額外的澱粉或防腐劑，這樣的堅持不僅僅是與市面上的產品做出區別，還是一個企業要為消費者把關的責任。

不同於一般工廠，更難能可貴的是，黃之沂砸了上千萬建立了工廠的污水處理系統，除了是因應法規的需求，最重要的是黃之沂認為「不能因為企業的利益，而去犧牲掉公眾的利益」，從食安到環境黃之沂秉持著「一本初衷」要繼續將這個企業文化，傳承到下一代。

▲ 黃之沂是臺灣丸子產銷履歷的領頭羊，「阿中丸子」是農委會目前唯一認可的產銷履歷。（圖／記者詹皓帆拍攝）

黃之沂小檔案

經歷：

˙阿中丸子負責人

˙阿中丸子丸子於 1960 年成立

˙全台首創「產銷履歷貢丸」