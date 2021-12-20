李靚蕾抖出王力宏劈腿「孫小姐」　原來就是她

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，沒想到隨即遭李靚蕾「核彈級」連環爆料，揭發王力宏混亂私生活，王力宏沉默數日終於發聲回擊，可沒過多久又被李靚蕾推翻，而在今（20）日稍早，李靚蕾再度發出長文，列出5點反擊王力宏的說詞，其中李靚蕾再度質問王力宏是否承認「2012、13年你是否跟我和孫小姐同時交往？」這位「孫小姐」與名為孫雨的「BY2」Yumi不謀而合，再度引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-20 11:56:19｜2021-12-20 11:59:22
李靚蕾逼問王力宏招妓一事，接連丟出疑問句「你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前招妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中、美國酒店／馬來西亞招妓等？」以及「請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012、13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約砲小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」
而李靚蕾文中的「孫小姐」，讓人想到先前與李靚蕾進行攻防戰的「BY2」妹妹Yumi孫雨，雖然Yumi已經昨（19）日晚曬出與王力宏對話截圖、聲明澄清，強調從未介入過王力宏、李靚蕾的婚姻，以及在王力宏結婚前，是他正式交往的女友。不過這些說法都遭李靚蕾在昨晚光速打臉，今天李靚蕾再度加碼抖出王力宏在2012年、2013年時與她跟「孫小姐」同時交往，巧的是Yumi中文名就是「孫雨」，只能說這場攻防戰繼續開打，就看Yumi要怎麼「防守」了。