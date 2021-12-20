林為洲：國民黨犯了致命策略錯誤 釀侯友宜與黨中央矛盾
國民黨四大公投全盤皆輸，國民黨公投小組執行長、立委林為洲今（20）日坦言，國民黨犯了最致命的策略錯誤，推兩個公投案卻喊四個都同意，讓新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙與黨中央的矛盾。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-20 11:54:19｜2021-12-20 11:58:32
三接遷建、重啟核四、反萊豬公投、公投綁大選均未過關，林為洲當晚請辭去國民黨副秘書長。對此，林為洲上午受訪時表示，國民黨確實在四個公投裡犯了嚴重的策略錯誤，造成只有藍綠對決的基本盤出來投票，總投票率41%。
林為洲說，國民黨把「贏的局博到輸」總要有人負責，因此，他身為國民黨副秘書長、公投小組執行長，第一時間就辭去職務。至於深藍族群逼侯友宜退黨，林為洲表示，所謂「找戰犯」沒有切中要點，要點是策略錯誤，國民黨只推出2個公投案「反萊豬」、「公投綁大選」，後來定調成「四個都同意」，全面對抗民進黨的「四個不同意」，才造成侯友宜、林姿妙等縣市長跟中央黨部之間的矛盾。
林為洲強調，如果一開始就堅定集中火力在自己提出的兩個公投案，就沒有後面的矛盾，最後果真如民進黨計畫，變成藍綠大車拚的基本盤對決，在全國綠大於藍的情況下，大敗是意料中的事。
至於策略擬定過程，林為洲說明，當時策略的改變在公投小組裡面有經過討論，當時他堅持要集中火力、推動最能讓民眾有感的「反萊豬」公投，但小組開會是合議制，意見沒有被採納。