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籲民眾提前大掃除　新北環保局：勿贈禮或紅包給清潔隊員

▲新北市政府環保局考量1月31日除夕晚間至2月3日初三的垃圾車停收期間，民眾仍有倒垃圾的需求，特別設置67處定點的收運站。（圖／新北市政府環保局提供）
▲新北市政府環保局考量1月31日除夕晚間至2月3日初三的垃圾車停收期間，民眾仍有倒垃圾的需求，特別設置67處定點的收運站。（圖／新北市政府環保局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-20 11:57:31｜2021-12-20 11:58:05

農曆春節即將到來，新北市政府環保局籲請民眾提前除舊布新大掃除，並宣布過年期間的垃圾收運規劃，各區清潔隊將於111年1月29日連假第一天機動調整增加垃圾收運趟次，1月30日小年夜特別加班收運、1月31日除夕當天早上機動調整增加收運趟次，至傍晚6時止。

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環保局清潔維護科長蔣本芝指出，2月1日（農曆初一）至2月3日（農曆初三）則停止收運，2月4日（農曆初四）起恢復正常垃圾收運；因考量1月31日除夕晚間至2月3日初三停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，新北市特別設置67處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」的網站查詢。

蔣本芝提醒，春節期間如欲前往67處定點的收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段，使用專用垃圾袋交付垃圾；為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器外，亦將機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元的罰鍰。

環保局秘書徐維遠說，民眾交付垃圾時，應依規定區分一般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車；尤其危險物品務必要先行妥適處理，以免造成第一線收運人員及後端處理廠安全的疑慮，各類物品的處理及交付方式，請至「回收物品易查通」的網站查詢。

徐維遠指出，大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，請於1月24日前向清潔隊預約登記，1月25日至1月31日將僅受理預約年後的清運；如家中整理出不需使用但外觀良好功能正常的家具或家電，亦請1月28日前及2月7日後的上班時間，電洽8952-0755環保局「幸福小站」專線，以利到府收運媒合，詳情請見「幸福小站」的官網。

徐維遠呼籲，即使政風單位宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式，表達對清潔隊員的感謝；再次強調，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時只要以微笑或對說聲謝謝，隊員們就能感受到心意，如此不僅能實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。

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