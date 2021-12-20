籲民眾提前大掃除　新北環保局：勿贈禮或紅包給清潔隊員

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蔣本芝提醒，春節期間如欲前往67處定點的收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段，使用專用垃圾袋交付垃圾；為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器外，亦將機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元的罰鍰。
環保局秘書徐維遠說，民眾交付垃圾時，應依規定區分一般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車；尤其危險物品務必要先行妥適處理，以免造成第一線收運人員及後端處理廠安全的疑慮，各類物品的處理及交付方式，請至「回收物品易查通」的網站查詢。
徐維遠指出，大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，請於1月24日前向清潔隊預約登記，1月25日至1月31日將僅受理預約年後的清運；如家中整理出不需使用但外觀良好功能正常的家具或家電，亦請1月28日前及2月7日後的上班時間，電洽8952-0755環保局「幸福小站」專線，以利到府收運媒合，詳情請見「幸福小站」的官網。
徐維遠呼籲，即使政風單位宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式，表達對清潔隊員的感謝；再次強調，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時只要以微笑或對說聲謝謝，隊員們就能感受到心意，如此不僅能實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。