李靚蕾控王力宏情感操控 「煤氣燈效應」是啥？專家解析
藝人王力宏與妻子李靚蕾婚變事件越演越烈，今（20）日李靚蕾再次發文聲稱：「我才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse）、羞辱和被你情感操控(gaslight)的那個人。」讓王力宏的人設進一步崩塌。不過這次李靚蕾提出「情感操控(gaslight)」的說法引來新的關注，東吳大學健康暨諮商中心主任姚淑文說，所謂的「情感操控」常見於家暴案中，通常也被稱為「高壓權控」，是指施暴者因為有良好的外在形象，導致受害人情緒無法對外訴說或證明受害，無法替自己辯解，最終慢慢失去自主性。受害人最好的方式，還是必須求助於專業諮商，慢慢從情緒及勒索中抽離，才能脫離受暴的情境。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-20 12:14:27
情感操控(gaslight)字面上可翻譯為「煤氣燈效應」，根據《維基百科》解釋，是一種心理操控的形式，其方法是一個人或一個團體隱秘地讓受害人逐漸開始懷疑自己，使他們質疑自己的記憶力，感知力或判斷力，其結果是導致受害者的認知失調和其他變化，使受害者心理上去穩定化以及使受害者不再相信她/他們原來的的信仰。該術語起源於1938年的舞台劇《煤氣燈下》，後來被改編成電影。在故事中，丈夫試圖通過環境中的小細節來操縱妻子和其他人，並堅持讓妻子認為她自己錯了，錯誤地記住了事情或在指出這些變化時有妄想的可能，從而說服妻子相信她自己瘋了。這部戲的標題隱含了虐待丈夫如何在家裡故意讓煤氣燈緩慢變暗，同時又假裝什麼都沒有改變，目的是使妻子懷疑自己的看法。
姚淑文指出，這類的情緒操弄經常鑑於家暴議題，是一種精神上的暴力，有些狀況是施暴者情緒起伏不定，導致被害人必須隨之改變自己的生活、情感，慢慢感受到無助，最終放棄自我。以王力宏及李靚蕾事件來說，狀況很類似一般家暴案被稱為「高壓權控」的型態，這種狀況通常施暴者都有好人、好男人的良好形象，當受暴者被虐時有苦說不出，這股無力感也受暴者懷疑自己說出來會不會被外界所相信，雖然沒有直接的身體受傷，但失去自主性、情緒，甚至是交友圈、生活圈及過去的生活方式。
姚淑文說，如果碰到類似狀況，或許跟友人、閨蜜訴說，也可能因為施暴者的形象，導致傾聽對象會懷疑受暴者的說法，例如「你想太多了」、「狀況可能不是你想的這樣」等等。最好的方式還是應該直接求助家暴中心或專業社工、心理師，透過第三人的觀點，慢慢將受暴者抽離出實際所處的困境，找到可以對應處理的方法，重新掌握自己的生活選擇權，才能脫離精神暴力的威脅。
姚淑文強調，以李靚蕾的狀況而言，王力宏是有能力負擔照顧孩子費用及贍養費，而她本身也有自己謀生的能力，相對來說，就比較容易站出來控訴並且重掌自主權。提醒其他的受暴者，或許也應該自己察覺有類似的狀況，並且擁有自主生活的能力，並且主動求助，才是真正解除各種形式暴力的方法。