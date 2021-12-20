2022台灣燈會在高雄　主燈「鳳彩飛舞」今安座

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交通部觀光局張錫聰局長表示，本次主燈坐落於高雄鳳山區，為展現近年燈會積極融入在地元素，主燈設計首度結合書法藝術，以在地「鳳山」為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘風（氣旋）而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩之高山上，打造此次饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈。
高雄市長陳其邁則指出，除了主燈的意象設計是由中央的觀光局負責，其餘周邊的裝置藝術等，高雄市政府則會以光的意象呈現，像最近巨人的夢幻花園與大章魚等裝置藝術已經陸續出爐，將會呈現高雄作為海洋首都、港灣城市，既有在地、又有國際的不同的特色，而且這次不會以僅有一次展出為目的，而是會朝向永續保留，成為高雄城市的意象，或者是景觀的一部分，來讓我們的城市能夠在不管是白天，或者是晚上有更多不同的面貌。
交通部觀光局指出，此次主燈整體「鳳」字造型由呂秉承老師和董陽孜老師共同發想討論，將書法造型轉換為實體，巧妙將書法文字藝術跨界台灣燈會，為彰顯此次主燈造型書法文采所呈現之龍飛鳳舞、氣韻靈動之勢，爰命名為「鳳彩飛舞」，復為透過元宵祈求國運昌隆，也由董陽孜老師親自題字「鳳彩飛舞、福祐臺灣」，並將題字置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，增添作品藝術氣息。