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2022台灣燈會在高雄　主燈「鳳彩飛舞」今安座

▲2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」正式安座。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.20）
▲2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」正式安座。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.20）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-20 12:32:21

2022台灣燈會即將在明（111）年2月15日至2月28日於高雄舉辦，以衛武營及愛河灣雙展區方式呈現，主燈「鳳彩飛舞」將安座於衛武營，今（20）日上午11時整由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市長陳其邁主持安座典禮，並與主燈贊助單位中華電信公司共同為台灣燈會各項主要籌備工作揭開序幕，祈求燈會活動順利開展。

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「2022台灣燈會」將於明年2月15日元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將延續至2月28日晚上10點30分結束。

▲2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」正式安座，今（20）上午11點整由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市政府市長陳其邁主持安座典禮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.20）
▲2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」正式安座，今（20）上午11點整由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市政府市長陳其邁主持安座典禮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.20）
交通部觀光局張錫聰局長表示，本次主燈坐落於高雄鳳山區，為展現近年燈會積極融入在地元素，主燈設計首度結合書法藝術，以在地「鳳山」為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘風（氣旋）而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩之高山上，打造此次饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈。

高雄市長陳其邁則指出，除了主燈的意象設計是由中央的觀光局負責，其餘周邊的裝置藝術等，高雄市政府則會以光的意象呈現，像最近巨人的夢幻花園與大章魚等裝置藝術已經陸續出爐，將會呈現高雄作為海洋首都、港灣城市，既有在地、又有國際的不同的特色，而且這次不會以僅有一次展出為目的，而是會朝向永續保留，成為高雄城市的意象，或者是景觀的一部分，來讓我們的城市能夠在不管是白天，或者是晚上有更多不同的面貌。

▲2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」正式安座，今（20）上午11點整由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市政府市長陳其邁主持安座典禮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.20）
▲2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」正式安座，今（20）上午11點整由交通部觀光局局長張錫聰與高雄市政府市長陳其邁主持安座典禮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.20）
交通部觀光局指出，此次主燈整體「鳳」字造型由呂秉承老師和董陽孜老師共同發想討論，將書法造型轉換為實體，巧妙將書法文字藝術跨界台灣燈會，為彰顯此次主燈造型書法文采所呈現之龍飛鳳舞、氣韻靈動之勢，爰命名為「鳳彩飛舞」，復為透過元宵祈求國運昌隆，也由董陽孜老師親自題字「鳳彩飛舞、福祐臺灣」，並將題字置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，增添作品藝術氣息。

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