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基進告發送洗衣精　顏寬恒：成本17元感謝幫忙宣傳

▲台灣基進組織部主任李雨蓁今到台中地檢署，按鈴告發顏寬恒送洗衣精疑涉賄選。（圖／李雨蓁提供，2021.12.20）
▲台灣基進組織部主任李雨蓁今到台中地檢署，按鈴告發顏寬恒送洗衣精疑涉賄選。（圖／李雨蓁提供，2021.12.20）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-20 12:31:51

台灣基進組織部主任李雨蓁今（20日）到台中地檢署，按鈴告發顏寬恒叔叔送市價46元的「冬瓜牌」洗衣精給選民，疑涉賄選，並批「送洗衣精是非常可笑的事情，最該洗淨的是顏家。」顏寬恒回擊，指支持者被對手潑髒水抹黑，所以用洗潔精來洗乾淨，且每瓶成本才17元，現在被對手宣傳到供不應求。

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李雨蓁指出，上週開始，陸續有沙鹿區民眾反映，家裡收到里長或鄰長送來的「冬瓜牌」洗衣精，尤其以顏寬恒叔叔顏清通擔任里長的三鹿里最嚴重，民眾上網查詢，發現每瓶洗衣精市價46元。
▲顏寬恒指洗衣精成本才16、17塊錢。（圖／李雨蓁提供，2021.12.20）

▲顏寬恒指洗衣精成本才16、17塊錢。（圖／李雨蓁提供，2021.12.20）
李雨蓁批評顏家送洗衣精很可笑，她說：「最該洗淨的是顏家，面對媒體揭發的任何爭議，都說是抹黑造謠。」她呼籲顏家不要玩兩面手法，一面裝可憐無辜、另一面做敗壞選風的事，以威脅恐嚇或小利來拉攏選民。

顏寬恒對李雨蓁的指控嗤之以鼻，他表示：「我們這段時間，包括我們的支持者，被對手潑髒水、抹黑、潑糞、潑尿，所以用這個洗潔精、清潔劑，把身上那些髒糞、髒尿來洗乾淨。」
 

▲顏寬恒今到烏日拜票，他諷刺基進蹭熱度剛好幫他宣傳。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.20）
▲顏寬恒今到烏日拜票，他諷刺基進蹭熱度剛好幫他宣傳。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.20）
他指每瓶清潔劑成本才16、17塊錢，「我也呼籲這些側翼，不要只想在這邊蹭流量，這個清潔劑只是個競選小物，也要感謝他們幫助我們宣傳，不少民眾都打電話來索取，造成現在都供不應求。」

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