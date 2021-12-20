王力宏求見3子 李靚蕾「曬通聯紀錄」打臉：滿口謊言
王力宏昨（19）日揭露5年8個月的婚姻「活在恐懼、勒索和威脅之下」，控李靚蕾奉子上位、離婚狠挖1.5億人民幣（約台幣6.6億元）財產，不讓王力宏見3個小孩，他只好用聲明的方式公開發聲，李靚蕾卻曬出通聯紀錄打臉，表示王力宏才是拒絕通話的那個人。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-20 13:23:20
王力宏聲明大打悲情牌，態度放軟說：「現在選擇公開發聲，唯一的一點，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式，請求妳，所有事情請針對我，我願意面對妳所有的要求、所有的憤怒，但網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界，妳已經利用它毀了我，拜託拜託，不要再讓這些紀錄，讓我們3個小孩在未來的成長面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求妳讓我可以見見他們。」
對此，李靚蕾怒撕王力宏「滿口謊言」，將通聯記錄的截圖公開，指控王力宏說謊：「我昨天一整天嘗試跟你聯繫，你不接我的電話，光昨天下午我打了5通電話給你，也傳了無數訊息說要跟你通話，你拒絕，你後來說要有一個你指定的人加入我們的對話你才願意，我說好，我就跟那個人通話以後，你依然不願意跟我通話，請問你對於你自己滿口的謊言是否要道歉？」