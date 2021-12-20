王力宏完敗「承諾送吾疆豪宅」 李靚蕾初估可得11.4億
王力宏、李靚蕾毀滅式離婚越演越烈，雖然王力宏昨（19）晚上終於發出聲明回應，不過今天一早仍被女方列出5點一一反擊，而王力宏似乎已啞口無言，終於向外界致歉，表示要暫時退出演藝圈，認了沒經營好婚姻、給家人帶來困擾等。儘管王力宏依舊沒有針對外遇一事正面說明，也沒有明確和李靚蕾道歉，不過可以看到這次他有強調會把4.8億「吾疆」豪宅要過戶給女方，初估李靚蕾在這次離婚風波中，最後一共可得11.4億的贍養費。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-20 13:52:00
王力宏從昨至今一共發聲2次，但仍未回應李靚蕾指控的出軌、外遇，另外，先前在離婚協議中，王力宏位於台北市仁愛路知名豪宅「吾疆」只提供妻兒住18年，他日前還以該房子為籌碼，要求李靚蕾別再對外爆料，如今王力宏在最新道歉文中，向對方喊話：「妳們住的房子我會過戶到妳的名下，孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。」而道歉對象仍僅有父母和孩子，未強調李靚蕾，不過王力宏這次承諾會將房子過戶給女方，被外界認為已經默認外遇、對婚姻不忠。
據了解，王力宏當初無貸款以4億元買下吾疆的中高樓層戶，現在加上車位總價高達4.86億，若加上他先前答應給李靚蕾的6.6億美國房產、股票，初估李靚蕾成功離婚後，可以獲得11.4億元。