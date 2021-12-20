王力宏誤曬約妹截圖？女星翻譯李靚蕾對話：才不是陌生人
王力宏昨（19）日發長文揭露5年8個月的婚姻「活在恐懼之下」，控李靚蕾奉子逼婚、離婚後狠挖1.5億人民幣（約台幣6.6億元）財產。他曬出與李靚蕾對話截圖，證明和李靚蕾交往之前10年沒聯絡，再次重逢已經是她26歲的時候，未存在追求未成年少女一說，不過Podcast「百靈果News」主持人凱莉卻打臉王力宏和李靚蕾裝不熟，將兩人的私密對話神翻譯出來。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-20 13:57:20
王力宏聲明中提到，「我與西春美智子（當時認識的名字是在2003年我的演唱會現場認識的，但是後來沒聯絡差不多有10年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話紀錄，裡面她還稱呼我『陌生人』，我和妳說了『永遠沒見』，當時她已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。」
不過凱莉表示，「Hello Stranger」的中文才不是陌生人，而是很久不見的親密好友才會有的稱呼。凱莉用自己的話把李靚蕾英文訊息翻譯成中文，意思就是：「上次打砲後都沒來信。怎麼這次來紐約就又突然來信了呢？約嗎？ Let's Go。」
脫口秀演員酸酸附和：「Hello stranger明明就調情，後面的內容就是在喬時間。」網友也笑說「宏宏啊！請不要用google翻譯來魚目混珠啊」、「為什麼要自己提供證據呢？」、「王董欸哪會這麼久都沒見（這個意思）」。