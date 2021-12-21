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27歲「啦啦隊女神」不排斥姊弟戀　見王力宏離婚獲一忠告

▲「啦啦隊女神」其其對王力宏、李靚蕾離婚有感而發。（圖／Up直播提供）
▲「啦啦隊女神」其其對王力宏、李靚蕾離婚有感而發。（圖／Up直播提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-21 07:30:00

王力宏、李靚蕾毀滅式離婚延燒多天，昨（20）日王力宏在女方再三爆料後，終於發文道歉，宣布將暫時退出演藝圈。對此，擁有超過15萬名粉絲的直播主其其得知後，坦言當下非常錯愕：「連王力宏這樣的男神都離婚了，未來對於自己另一半，的確需要更時間相處觀察。」27歲的其其目前感情空窗，談到理想條件，其其笑說：「男生要負責任、肯努力、年齡不拘，就算是姐弟戀也不排斥。」

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▲王力宏當年宣布和李靚蕾結婚，主動曝光她是哥倫比亞大學研究所學生。（圖／翻攝王力宏微博）
▲王力宏（左）與李靚蕾離婚事件持續延燒。（圖／王力宏微博）
其其近來剛踏入Up直播、擔任台新夢想家啦啦隊的成員，高人氣的她自嘲是從醜小鴨蛻變而來，大學開始學跳舞，從這條路逐漸找到美麗自信心，目前持續在舞團接商業演出，希望未來能持續、順利接到穩定的工作。

▲其其擔任台新夢想家啦啦隊的成員。（圖／Up直播提供）
▲其其擔任台新夢想家啦啦隊的成員。（圖／Up直播提供）▲其其自嘲從醜小鴨蛻變而來。（圖／Up直播提供）
▲其其自嘲從醜小鴨蛻變而來。（圖／Up直播提供）
直播隨時得調整節奏，其其觀察現在觀眾都不太愛打字，很多反而喜歡掛播，有時沒有人互動就要學會自言自語，至於收入，其其坦言最好狀況是，一個月有到6位數：「生活增加一點零用錢，自己也覺得多了一份責任，因為粉絲特地留時間等開播，讓我的生活變得更規律，沒開播反而會覺得渾身不對勁，直播已經變成生活中的一部分，而且陪伴久了也會累績、越多真心觀眾在背後支持。」

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