台北市長敗選宣布退出政壇　姚文智：話說了就照做

我是廣告 請繼續往下閱讀
另談到退出政壇後，開拍第一部電影的契機，姚文智說，他想追求的是講述台灣過去100年的故事。
姚文智說，他在2019年成立電影公司，「流麻溝十五號」是第一部電影，在做這部戲時，光是劇本就耗費1年，前期還要做田野調查等工作，同時公司不是只有這部戲，還有別的正在努力中，也有積極爭取文策院投資。
姚文智表示，這兩三年主要工作就是在企劃跟募資，企劃就是為何要拍電影，比如魏德聖導演要拍台灣400年前的故事，那他則是著重在台灣這100年的故事。
姚文智說，目前還有在計畫的是要拍陳澄波的故事，年代是從日治時代到1947年。姚透露，其實原本第一步要拍鄭南榕，但很多人把他當作心目中的神，像是他之前曾找一位導演來拍，但該名導演卻說「只能拍人，不能拍神。」
姚文智提到，一個劇本出來之前要先有文本，還要田野調查，像是「茶金」這部戲曾出現不合史實的小差錯，這些東西對他來說不能發生，而台灣的影視產業若要更加茁壯，觀眾朋友的批判要重視，但整體來看，要有多一點容錯的態度，產業發展才會更好。但他也強調，戲劇可以編，史實背景不能錯。
談到劇情內容，姚文智指出，流麻溝就是在談火燒島（綠島），過去關押女性政治犯，在集中營內發生種種事蹟的故事。姚說，先前老蔣為了爭取美國支持，在監獄裡設床鋪做為樣板的集中營，而因為在韓戰爆發前，美方有兩派意見，在思考要支持蔣中正還是孫立人將軍，因此還派大使前來視察，但即使是樣板集中營，當時所有政治思想犯面對的煎熬和酷刑還是非常艱難。
至於故事中的政治犯有受到何種壓迫，姚文智說，劇中很多人都是因為冤案入獄，例如女主角就是莫名其妙被抓來，進到監獄才知道什麼是政治。過去那個時代很多政治犯都是直接槍斃，沒被槍斃的才送來綠島，而送來綠島的大部分都是被判20年刑期左右。
姚文智補充，拍攝過程中有跟過去的當事人做訪談，比如有位張女士已經90幾歲，回憶起那段歷史仍是歷歷在目，未來電影上映時，可能會安排來現身說法。
姚文智提到，這部電影能夠很快推出，是因為有作家曹欽榮原著的「流麻溝十五號－綠島女生分隊及其他」這本書，且曹欽榮長期推動綠島人權工作，也整理出許多文本，同時也是好友，因此這部戲是在經過非常嚴格的考證跟評估之後才去做。