智利新總統出爐！年僅35歲、出身左派學運候選人勝出

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他將擔負起草擬多年、已剩最後一哩路的新憲法完成。新憲有望為性別平權、原住民權利和環保等議題帶來深刻的法律和政治改革。
智利選民普遍厭倦幾十年來的政治權鬥與無用的執政輪替，柏瑞克以消滅不公並承諾向富人徵稅以資社會安全網大幅擴張、更加豐厚的養老金和更綠色的經濟取得選民青睞。
柏瑞克打敗極右翼的前國會議員卡斯特（Jose Antonio Kast）。卡斯特競選期間抹紅柏瑞克為激進共黨人士，會搞爛智利在南美堪稱繁榮的經濟、讓國家走向衰敗；柏瑞克的競選聯盟裡包含共產黨。
不過開票結果顯示柏瑞克以55%的得票擊敗44%的卡斯特，差距大到令政壇觀察家意外，因為近期民調顯示兩人支持率在伯仲之間。
這次大選是智利近幾十年最兩極、辛辣的一次，從國家在經濟所扮演角色、長年被忽略團體如同性戀等權益乃至公共安全等，兩陣營的政見南轅北轍。
智利大學政治學教授海斯（Claudia Heiss）說：「這是場雙方都主打恐懼的選戰，程度前所未見。這會帶來長久的損害，因為已把政治風氣嚴重惡化。」
柏瑞克是以2011年大規模學運領袖之姿在政壇展露頭角，當年他說服政府同意低收入學生免學費，2014年初次當選國會議員。
出身智利最南部省分旁達阿里納（Punta Arenas）的柏瑞克，競選期間把大膽的遏止暖化措施列為核心政見，包含甘冒政治風險的大幅調高燃料稅。
不愛打領帶、身上有刺青的柏瑞克全然跳脫傳統總統候選人的模式。他還公開談到被診斷患有強迫症，2018年一度需短暫住院治療。
2019年10月因調漲地鐵票價而引發政治騷亂，進而讓智利三不五時出現街頭暴力示威，柏瑞克誓言要把困擾一代又一代的不滿轉為徹底改革公共政策。他說有必要調高企業與大富豪們的稅率，以擴大社會安全網、打造更平等的社會。
才從高中畢業便為柏瑞克輔選的維拉（Antonia Vera）表示，要想實現草根運動所追求的平等、富裕，票投柏瑞克是唯一辦法，「當談及希望時，他說的是長遠的未來，一個多年前即已醞釀而終至2019年爆發的運動」。
不過首都聖地牙哥的狄艾戈波特雷斯大學（Diego Portales University）政治學教授佛恩特斯（Claudio Fuentes）點出，有鑑新一屆國會各政黨勢均力敵，新總統極難在短期間拿出大刀闊斧的變革。
佛恩特斯說：「徹底兌現競選承諾的可能性極低，因為情況不容許推動全盤改革。」（譯者：陳亦偉）1101220