竹縣、市合併？侯友宜：中央執政黨搞錯了方向吧！

新竹縣、市合併升格的議題發酵，總統蔡英文昨（19）日邀縣市首長及府院黨高層到官邸開會後，擬修改地制法推動新竹縣、市的合併升格；對此，新北市長侯友宜認為，人民最關心的是薪水、物價、經濟、防疫，中央執政黨搞錯了方向吧！
記者陳志仁／新北報導
2021-12-20 15:08:50
侯友宜今（20）日視察新北市公立高中以下學校電力改善工程暨冷氣裝設的工程，針對中央擬修改地制法推動新竹縣、市的合併升格議題受訪；侯友宜表示，其實人民最關心的大概就是薪水、物價、經濟、防疫，這些才是人民最急迫需要解決的問題，「中央執政黨其實搞錯了方向吧！」地方政府關心的是如何趕快推動更大建設，讓各方面能夠蓬勃的起飛。
侯友宜指出，中央在國土的規劃及財稅劃分，必須要有一個長遠的思考，尤其在國土的規劃，涉及到整體的行政區，如何面對國家的長遠的發展，要非常的謹慎、不能急就章，因為事關區域的產業、經濟、民生、交通平衡性，中央真的不要搞錯方向；現在人民需要的不是這個，不要先設定一個時間點，在選舉敏感關鍵的時間點，會讓大家質疑是不是把黨擺在國家、人民的利益之前。
侯友宜強調，大家都累了、也辛苦了、人民也煩了，好好把人民現在最關心的薪水、物價、防疫做好，地方的財源如何分配？讓地方可以發揮、把市政能做好，這才是最重要。